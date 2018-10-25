نائب الرئيس الصينى يشيد بالمعالم الأثرية في الأقصر.. صور

عقد نائب الرئيس الصيني وانغ سي شان، والوفد المرافق له، لقاءً مع المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وأشاد نائب الرئيس الصيني بعظمة ما شاهده من الحضارة المصرية القديمة الشامخة بالمعابد الأثرية علي مر التاريخ.



وأكد وانغ سي شان سعادته أن يبدأ زيارته بمصر بزيارة الأقصر التي تعد من أجمل وأعظم المدن الأثرية في العالم، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يلتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسى بالقاهرة عقب انتهاء زيارته بالأقصر.



وأضاف وانغ سي شان، أن الصين ومصر شعبان متشابهان في أنهم أصحاب حضارة عظيمة وعريقة.



من جانبه، رحب محافظ الأقصر بنائب الرئيس الصينى مؤكدًا أهمية السياحة الصينية وأن الأقصر تشهد زيادة كبيرة فى أعداد السياح الصينيين الوافدين إليها، لافتًا إلى أهمية بحث سبل التعاون المشترك لتعزيز وتشجيع السياحة الصينية.