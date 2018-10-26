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لقاء أخوة جمع مصر والسودان.. برلمانيون: يطالبون باتخاذ إجراءات تنفيذ الاتفاقيات بعد التوقيع عليها

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 12:01 م
الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره السوداني
أسامة علي
عمرو الجوهرى: يكشف المجالات المتاحة للاستثمار بين مصر والسودان
رائف السيد: على الزراعة التحرك لتهيئة المناخ للمستثمرين فى السودان
غادة عجمى:السيسي يمتلك رؤية واضحة لتقوية علاقات مصر الخارجية

بالرغم من طول ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والسودان إلا أن هذه الفترة تشهد زخما غير معهود فى العلاقات على كافة الأصعدة بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين، حيث شهد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني الذي عقد بالأمس توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة فى مجالات عديدة.

واستطلع "صدى البلد" رأى برلمانيون متخصصون فى مجالات عده كيف يمكن الاستفادة من تقارب وجهات النظر وتنفيذ الاتفاقيات التى تم الاتفاق عليها بين القيادة السياسية للبلدين.

فى هذا السياق قال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن سعي مصر إلى توقيع اتفاقيات اقتصادية ومذكرات تفاهم مع دول أفريقيا مهم للغاية، وخاصة مع دولة السودان الشقيقة لأنها بمثابة باب مصر إلى باقى دول القارة السمراء. 

وأوضح "الجوهرى" خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الجانب السوداني يمتاز بعيد من العوامل المهمة منها وفرة المياه والأراضي الزراعية الخصبة، وعلى ذلك يجب تدعيم العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والخرطوم بمزيد من الاتفاقيات الخاصة بالمحاصيل الزراعية، خاصة التي تحتاج لزراعتها مياه وفيرة، لافتا إلى أنه يمكن تدعيم السوق المصري بالمزيد من المحاصيل الزراعية واللحوم "التى بها عجز ويتم استيرادها" من السوق السودانى بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

وتابع: "المساهمة فى إنشاء بنية تحتية على الأراضى السودانية من الموضوعات المهمة التى يمكن الاستثمار فيها، لتوفير فرص عمل كثيرة للعامل المصرى، إضافة إلى يمكن التعاون بين البلدين فى النقل البرى".

وتمنى النائب عمرو الجوهرى، إنشاء منطقة اقتصادية لوجستية حرة بمنطقة حلايب وشلاتين، مؤكدا أنها لو تم إنشاؤها ستعود بالإيجاب على البلدين.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، على ضرورة بدء وزارتي التموين والزراعة والتجارة على تنفيذ مذكرات التفاهم المشتركة على أرض الواقع التى تم التوقيع عليها اليوم بين مصر والسودان.

ومن جانبه قال النائب رائف السيد وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب إن الرئيس السيسى اتخذ خطوات استباقية خلال زيارته للسودان من خلال توقيع مذكرات تفاهم خاصة بالزراعة منها إنشاء مزرعة نموذجية مشتركة بين القاهرة والخرطوم لتوفير المحاصيل البستانية، لافتا إلى إنها ستكون أول خطوات الزراعة المشتركة بين البلدين.

وأضاف "السيد" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن الخطوة التالية بعد توقيع مذكرة التفاهم هو انطلاق وزارة الزراعة ممثلة فى معهد البحوث الزراعية لدراسة الأراضى الزراعية فى السودان ومعرفة أنواع التربة والمحاصيل التى يمكن زراعتها بكل تربة تهيئة المناخ أمام المستثمرين بتوفير كافة الدراسات الخاصة بالزراعة.

وتابع: "الزراعة المشتركة مع السودان تتيح فرص عمل كبيرة للمصريين إضافة إلى إمكانية نقل الزراعات التي تتطلب زراعتها مياه كثيرة مثل الأرز وقصب السكر إلى السودان نظرا إلى وفرة المياه هناك، مؤكدا أن الجانب السوداني سيكون له نفس النصيب من الاستفادة التى ستعود على الدولة المصرية".

وأضاف "السيد" أنه يمكن التعاون ايضا بعد إنشاء المزرعة المشتركة مع السودان التحول للمشاركة فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة مثل القمح والأرز التى تعانى من نقصها العديد من الدولة الأفريقية.

وفى سياق متصل قالت النائبة غادة عجمى عضو لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، أن العلاقات المصرية السودانية من أقوى العلاقات عبر التاريخ، مضيفة أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره السودانى "لقاء أخوه" والقاهرة والخرطوم وجهين لعملة واحدة.

وتابعت "عجمى" خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "آن الأوان لتقارب وجهات النظر بين الدولتين وتدعيم العلاقات على كافه المستويات، مؤكدة أن تقارب وجهات النظر بين البلدين ينتج عنه اتفاقيات ومزيد من التعاون يستفيد من الشعب المصري والسوداني بشكل متساوى".

وأكدت "عجمى" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمتلك رؤية واضحة وقوية خاصة بعلاقات مصر الخارجية، ويسعى بجهد كبير لتدعيمها بمزيد من العلاقات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية مع العديد من الدول الصديقة والمهمة.

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