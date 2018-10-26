خبير أمني يُحذر من خطورة مواقع التواصل الاجتماعى على مصر .. فيديو

قال اللواء مجدي عبد الحليم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن مصر تسير في الطريق الصحيح في إرساء الأمن والأمان.



وأضاف "عبد الحليم"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، قائلا:" الأمر جد خطير، في مواقع التواصل الاجتماعي التي يستغلها أعداء الوطن لشن حروب الجيل الرابع على مصر، وتلك المواقع موجودة في يد كل شخص حاليًا".



وتابع:" سفهاء العقول كانوا يتفوهون بالقرآن الكريم، وكان بعض الناس يتبعوهم لحين تم كشفهم"، مشيرًا إلى أن بعض الشباب عقولهم مغيبة ويقوم بتفجير أنفسهم والقيام بأعمال انتحارية.



وشدد، على أن الشرطة والجيش كانوا يواجهون فشل مؤسسات الدولة، منوهًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب كثيرًا بتجديد الخطاب الديني، مشددًا على ضرورة قيام الأزهر الشريف بالتحذير من الغلو في الدين، والتحذير من تكفير أي شخص بغير حق، وبيان عقيدة هذه الخوارج وكشفهم للناس، والتركيز على ذلك في الخطاب الديني لمواجهة الفكر المتطرف.