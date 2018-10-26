التنمية المحلية: دورات تدريبية لنواب المحافظين الشهر المقبل

كشف الدكتور صلاح شحاته مساعد وزير التنمية المحلية لتكنولوجيا المعلومات، ومدير مركز سقارة للتدريب، عن تنظيم دورات تدريبية لنواب المحافظين خلال الشهر المقبل، وذلك بناء على طلبهم.



وأوضح شحاتة، أن الدورة التي يجري الإعداد لها حاليا ستكون استكمالا للدورة السابقة التي عقدت خلال الشهر الجاري لتعريف نواب المحافظين بالمهام المطلوبة منهم والملفات التي يعملون عليها وسلطاتهم بناء على قانون الإدارة المحلية.



ولفت إلي أن نواب المحافظين طلبوا مزيدا من المعلومات حول مهامهم طبقا لقانون الإدارة المحلية وعدد من الموضوعات المتعلقة بالمحليات.