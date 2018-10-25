شاهد .. صور ضحايا حادث سقوط سيارة من أعلى كوبرى الفنجرى

حصل موقع صدى البلد الاخباري على صور ضحايا حادث كوبرى الفنجري، ما أدى إلى توقف حركة المرور فى طريق النصر فى الاتجاهين.



وكان لقى 3 أفراد مصرعهم و أصيب آخر إثر سقوط سيارتهم الملاكى من أعلى كوبرى الفنجري قبل نزلة طريق النصر، ما أدى إلى توقف حركة المرور فى طريق النصر فى الاتجاهين.



وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية لمكان الحادث لتسيير حركة السيارات لمنع امتداد التكدسات المرورية للمناطق الأخرى، وهرعت سيارات الإسعاف للمكان لنقل جثث الموتى.

