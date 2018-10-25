كواليس ومقالب كأنها إمبارح يكشفها أبطال المسلسل .. فيديو

استضافت الإعلامية منى الشاذلي عددا من أبطال مسلسل "كأنها إمبارح" والمنتظر عرضه على شاشتي سي بي سي cbc وسي بي سي دراما، بدءا من السبت 27 أكتوبر الجاري.



وعبر برنامجها "معكم" حل كل من رانيا يوسف وأحمد وفيق والشاب محمد الشرنوبي، ضيوفا، متحدثين عن كواليس ومقالب حدثت خلال تصويرهم لأحداث المسلسل.



وفي البداية أكدت النجمة رانيا يوسف أنها لم ترفض الدور الذي أسند إليها، لتكون أما لشاب في منتصف العشرين وهو محمد الشرنوبي، مؤكدة أنها تقبل بأي دور حتى لو جدة طالما أعجبها الدور ولا ترفض التصريح بعمرها الحقيقي.



كما كشفت أن المسلسل تم تصويره في قرابة 5 أشهر بعيدا عن الزحام الرمضاني وخرج بهدوء و"مزاج" دون توتر وشد.



وكشف الشرنوبي أنه غنى أغنية شعبية خلال أحداث المسلسل لأن الشخصية كانت تتطلب ذلك بناء على اختفاء الطفل وعودته بعد 20 عاما وتحدثه بطريقة شعبية، وهو ما جعله يفكر في أحد المشاهد في غناء أغنية شعبية جاءته كخاطرة أثناء وجوده في "الحمام".



أما النجم أحمد وفيق فكشف أنه رشح الشرنوبي للدور أثناء قراءته للورق ولم يكن يعلم أن المخرج وقتها قد استقر عليه أيضا ليكون في هذا الدور، لوجود مساحات مختلفة به تتطلب ممثلا قادرا على أدائها.

