ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إعادة فتح ميناء نويبع البحرى مع استمرار غلق شرم الشيخ

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 11:37 م
اعادة فتح ميناء نويبع
اعادة فتح ميناء نويبع البحرى مع استمرار غلق شرم الشيخ
حسن غنيمة
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية مع استمرار غلق ميناء شرم الشيخ البحرى.

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على مديرى الموانئ، بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.
loading...

ترشيحاتنا

وزير التعليم يكشف سبب الإطاحة بقيادات من الوزارة .. فيديو

الشيخ محمد بن راشد يكتب قصيدة لدعم الأمير محمد بن سلمان

شاهد .. فيديو جديد لزيارة الرئيس السيسي للخرطوم

محمود الخطيب يكشف كواليس موافقة الاهلى على المشاركة فى السوبر المصري السعودي

شاهد.. لحظة إطلاق مقاتلات روسية الصواريخ على أهداف جوية وبرية

الذهب ينخفض مع صعود الدولار وتعافي الأسهم العالمية

الرقابة الادارية: ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة وجار استمرار الحملات.. صور

مشجع العكاز فى مباراة التأهل لكأس العالم يتعاقد رسميا مع نادى تركى

موجز الأخبار.. السيسي يزور السودان.. و45 ألف مشجع في نهائي أبطال أفريقيا

مصطفى بكري: الرئيس السيسي تدخل للإفراج عن الراهب المعتقل فى إسرائيل

مجلة أمريكية تكشف السبب وراء ارتفاع أسعار النفط عالميا

محمد صلاح حدوتة مصرية.. نجم ليفربول يتخطى رونالدو وزيدان ونجوم العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تكريم نجل الملك سلمان فى حفل افتتاح جمعية نادى الطيران بالأقصر

الرقابة الادارية: ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة وجار استمرار الحملات.. صور

تفاصيل زيارة بن سلمان ووزير الآثار للمناطق التراثية بالأقصر.. صور

أسوأ 5 وظائف فى العالم لـ 2018 .. صور

الطقس السيء يتسبب في سقوط شجرة على سيارة ملاكي بالمهندسين.. صور

فيديو

عبد الفتاح الجريني: أجهز أغاني هندية وسأشارك في أفلام بوليوود..فيديو
المصري يكشف كواليس خيانة حكم مباراة فيتا كلوب والفوز برباعية فى الكونفدرالية
فياريال يتغلب على رابيد فيينا بخماسية فى الدورى الأوروبي.. فيديو
إشبيلية يسقط آكهيسار بسداسية ولاتسيو يهزم مارسيليا بثلاثية .. فيديو
تشيلسي يهزم باتى بوريسوف بـ هاتريك فى الدورى الأوروبي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟