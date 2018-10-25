إعادة فتح ميناء نويبع البحرى مع استمرار غلق شرم الشيخ

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية مع استمرار غلق ميناء شرم الشيخ البحرى.



وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على مديرى الموانئ، بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

