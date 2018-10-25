أوقاف كفر الشيخ تحتفل بالليلة الختامية لمولد الدسوقي.. صور

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، أمسية دينية بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم من المسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق؛ احتفالًا بالليلة الختامية لمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، بحضور الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف.



بدأت الأمسية بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم للقارئ الإذاعي، أحمد عوض أبو فيوض، قارئ المسجد الإبراهيمي، واختتمت الأمسية بفقرة ابتهالات صوفية للمبتهل الإذاعي رفيق علي النكلاوي، وتخللها كلمات للشيخ حاتم فوزي البري، إمام وخطيب مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي.



وطالب الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف، خلال كلمته بضرورة الاقتداء بالأولياء الصالحين، والسير على دروبهم، مشيرا إلى أن الولاية ﻻ تتحقق إﻻ بالجهاد والمجاهدة والصبر والمثابرة؛ تصديقا لقول المولى تبارك وتعالى "أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيم".

