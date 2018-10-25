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حوادث

مصرع عامل صعقه التيار الكهربائي بعامود إنارة بسبب الأمطار بالإسكندرية

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 11:42 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
أحمد عبد العزيز
لقى عامل مصرعه صعقا بالكهرباء عقب ملامسته أحد الأعمدة الحديدية الحاملة لتندة أحد المحلات، بالتزامن مع سقوط الأمطار بشارع الشيخ خفاجة بدائرة قسم شرطة كرموز.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز، من الأهالي، بصعق التيار الكهربائي، لأحد الأشخاص بتقاطع شارع يوسف الحكيم مع شارع 12 - دائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيام المدعو "ا س ا"، 36 عاما، عامل مقيم شارع الشيخ خفاجة، دائرة القسم، بتخطي مياه الأمطار وملامسته أحد الأعمدة الحديدية الحاملة لتندة أحد المحلات، يعلوها كابل كهرباء خاص بإنارة الشارع، بالتقاطع المشار إليه صعقه التيار الكهربائي، وتم نقله بمعرفة الأهالي لمستشفي الجمهورية العام، وتوفي عقب وصوله المستشفى.

أيد الواقعة شاهد رؤية، وبسؤال شقيقه المدعو "م س ا"، 38 عام، عامل، مقيم بذات العنوان، أيد ما جاء بالفحص، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

تم التحفظ على الجثة بغرفة حفظ الموتى بالمستشفى، وتم إخطار عمليات المحافظة، وشركة الكهرباء، وتم الإصلاح بمعرفة الفنيين بالشركة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 4452/2018 إداري قسم شرطة كرموز، وجار العرض على النيابة.
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