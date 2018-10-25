مدمنة كوكايين تروي رحلتها في عالم المخدرات وسر وفاة زوجها

عرضت الإعلامية جيسي العاصي تقرير فيديو مع الشابة أمل "مدمنة مخدرات".



قالت أمل، إنها تتعاطى المخدرات منذ خمس سنوات حين كان عمرها 18 عاما، وقد أقحمها زوجها في دائرة المخدرات ، مضيفة أنها لم تمانع في التجربة بدافع حبها لزوجها وثقتها به.



وأوضحت أمل خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية جيسي العاصي في برنامج "بر الأمان" المذاع علي فضائية صدي البلد، أنها استمرت مع زوجها عدة سنوات في طريق الإدمان حتى توفي بسبب المخدرات.



وأشارت إلي أنها بدأت بالسجائر من ثم اتجهت لمخدر الحشيش لينتهي بها المطاف بالكوكايين و الذي يعد آخر طريق الإدمان.