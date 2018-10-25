العامري: مصر تفوز بالمقعد الدائم لرئاسة الاتحاد العام للبيطريين العرب

أكد خالد العامري نقيب البيطريين، و رئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب،ان انتخابات اللجان داخل الاتحاد اسفرت عن فوز مصر بالمقعد الدائم لرئاسته،وسط حضور 14 دوله عربيه.



واوضح العامري ان نتائج الانتخابات، أعلنت فوز فوزى كشريد من دولة تونس، بمقعد الأمين العام للاتحاد، وفاز بمقعد نائب أمين عام الاتحاد للمشرق الدكتور سمير الإسماعيل من دولة سوريا، وفاز بمقعد نائب أمين عام الاتحاد للمغرب الدكتور الأمين جيلانى من دولة السودان.



وأضاف نقيب البيطريين، ان مقاعد الأمانة العامة المساعدة جاءت كالآتى مقعد الأمين العام المساعد للشئون العلمية، الدكتور بلال أبو هلال، من دولة فلسطين، وفازت بمقعد الأمين العام المساعد للشئون الخارجية والعلاقات العامة، الدكتورة رولا شعبان، من دولة الامارات، كما فاز بمقعد الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية، الدكتور شهاب عبد الحميد، من مصر، وفاز بمقعد الأمين العام المساعد لشئون التخطيط والمتابعة، الدكتور مهدي العقرباوي، من دولة الاْردن.



واشار رئيس اتحاد البيطريين العرب، الي فوز الأمين العام المساعد للمنظمات العربية والإقليمية والدولية، الدكتور محمد وارث، من دولة المغرب، وفاز بمقعد الأمين العام المساعد لشئون الإعلام والثقافة، الدكتور حبيب بو رملة، من دولة الجزائر ، وفازت بمقعد الأمين العام المساعد لشئون الطبيبات، الدكتورة سميرة لطيف، من دولة العراق، وفاز بمقعد الأمين العام المساعد لشئون المشاريع البيطرية، الدكتور أحمد عاشور، من دولة ليبيا.