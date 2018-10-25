العاهل السعودي : جريمة مقتل خاشقجي لا تمثل مبادئ المملكة وقيمها

أكد العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن ما قام به المتورطون في جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي لا تمثل مبادئ المملكة العربية السعودية وقيمها ، مشددًا على أن العدالة ستأخذ مجراها بشكل كامل وحازم وسينال من تثبت إدانتهم جزاءهم الرادع.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه اليوم الملك سلمان مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، مشيرة الى أن العاهل السعودي أطلع ميركل على مستجدات التحقيق في مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي ، اضافة الى بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.



من جهتها ، أعربت المستشارة الألمانية عن أملها أن تؤدي التحقيقات الجارية حاليًا لكشف كافة الملابسات في هذه الواقعة.