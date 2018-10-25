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أخبار العالم

الشرطة الإيطالية تحبط محاولة غير تقليدية لتهريب مخدرات لسجين

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 11:36 م
صدى البلد
ِشادي عبدالله
أحبطت السلطات الإيطالية محاولة غير تقليدية لتهريب مخدرات إلى سجن جنوب البلاد.

ووفقا لصحيفة "إل جورنال" الإيطالية، قام أحد الأشخاص باستخدام طائرة بدون طيار لتهريب مخدرات وهاتفين محمولين لسجين في سجن تارانتو الذي يبعد 250 ميلا جنوب شرق روما، فيما قام بإطلاق ألعاب نارية خارج مبني السجن في محاولة لإلهاء الحراس.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين بالشرطة أن من حسن الحظ أن الطائرة علقت بأسلاك خلال محاولة التسلل إلى السجن وفشل الشخص الذي يقوم بتشغيلها في أن يحررها ما مكن الحراس من رؤيتها و الإمساك بها.

ولفتت الصحيفة إلى أن إيرلندا شهدت حالة مشابهة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث جرت محاولة تهريب باستخدام طائرة بدون طيار لتوصيل مخدرات وطعام لسجين ولكن الشرطة أحبطتها.
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