خلال مؤتمر التجارة الأمريكية.. وزير البترول: نسعى لجعل مصر أكبر مركز إقليمي للطاقة..وحوافز جديد فى قانون الثروة المعدنية.. 5 مليارات دولار تكلفة مشروع لاستخراج المشتقات البترولية بقناة السويس

على هامش غرفة التجارة الأمريكية..

وزير البترول: نسعى لجعل مصر أكبر مركز إقليمى للبترول والغاز

حوافز جديدة لجذب الاستثمار فى قانون الثروة المعدنية

5 مليارات دولار تكلفة مشروع لاستخراج المشتقات بقناة السويس



قال طارق الملا، وزير البترول: "إننا أنجزنا تطوير حقول الغاز بكفاءة عالية"، لافتا إلى تضاعف إنتاج حقل ظهر ٦ مرات.



وأضاف الملا، خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية الخميس: "إننا نسعى إلى جعل مصر أكبر مركز إقليمى للبترول والغاز"، مستعرضا ما تم من اتفاقيات مع اليونان وقبرص فى إطار استراتيجية مصر لتحقيق النمو المستدام والبحث والتنقيب والاستكشاف.



وتابع: "إننا نستهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتقديم حوافز فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، والتى تتماشى معها رؤية القطاع لتعظيم القيمة المضافة من الحقول، بجانب استمرار برنامج إصلاح الدعم وصدور قانون تنظيم سوق الغاز".



واستطرد: "إننا مستعدون لمواجهة التحديات وتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة والعمل على تطوير قدراتنا فى سلسلة القيمة المضافة فى القطاع".



وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن قانون الثروة المعدنية سيحافظ على المنفعة العادلة بين الحكومة والمستثمر، لافتا إلى أن مسألة التحوط فيما يتعلق بسعر البترول ومخاطر ارتفاع سعره يمكن اللجوء لها بموافقة الحكومة وفى الوقت المناسب إن اقتضت الحاجة.



وأوضح وزير البترول أن الوزارة لا تزال تدرس اختيار أفضل الحوافز، لجذب المستثمرين فى قانون الثروة المعدنية.



وقال الملا، فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور طارق توفيق، رئيس الغرفة، وعمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال، إن حجم التبادل التجارى مع أمريكا بلغ ٥.٦ مليار دولار، حيث تعد ثالث أكبر مستثمر في قطاع البترول فى مصر.



وقعت كل من وكالة التنمية التجارة الأمريكية وإحدى الشركات المتخصصة فى إدارة المشروعات مذكرة تفاهم لدعم التجارة واستخراج مشتقات البترول، ونقل التكنولوجيا، والشمول المالى، وخفض البطالة، وتتراوح التكلفة المبدئية للمشروع من 3 إلى 5 مليارات دولار.



وقال عمرو حمزة رئيس الشركة، خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم، إن الدراسة التى تمت لمذكرة التفاهم بلغت تكلفتها 675 ألف دولار، لافتا إلى أن المشروع سيتم على ثلاث مراحل بتكلفة تقدر بنحو 7 إلى 8 مليارات دولار.



ولفت إلى أنه سيتم البدء بالمرحلة الأولى بتكلفة تتراوح ما بين 3 الى 5 مليارات دولار، موضحا أنه سيتم التعاون مع شركة " فلور "الأمريكية وهى الشركة الاولى فى استخراج مشتقات البترول.



وأشار إلى أنه تم الاتفاق على استخراج مشتقات البترول التى يتم استخدامها فى الصناعة المختلفة كخامات ومستلزمات إنتاج.



ولفت إلى أنه ستشهد الفترة القادمة مزيدة من مساهمات وكالة التنمية التجارة الأمريكية لتنمية الاقتصاد المصري.



وقال إن المشروع سيتم بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس على مساحة 2.5 مليون متر مربع ، لافتا إلى أن الوكالة الامريكية ستنفذ المشروع كمرحلة أولى وسيتم التعاون مع شركات امريكية قوية فى المراحل اللاحقة.



