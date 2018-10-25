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رياضة

رسميا.. الأهلي يعلن الموافقة على المشاركة في السوبر المصري السعودي

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 11:30 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
وجه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، التحية لأعضاء النادي الأهلي احتفالا باليوبيل الفضي على افتتاح فرع مدينة نصر، ومؤكدًا أن الأهلي كان صاحب الريادة بين الأندية المصرية في تدشين فروع له، وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد، اليوم الخميس، داخل فرع النادي بمدينة نصر.

واتخذ مجلس الإدارة القرارات التالية:

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي على المشاركة في كأس السوبر المصري السعودي بمصر، وذلك عقب الخطاب الذي تلقّاه النادي من اتحاد الكرة، ويتم في الوقت الحالي التنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة لتحديد الموعد المناسب وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

اعتماد عقد الرعاية مع شركة برزنتيشن التي حصلت على حقوق رعاية النادي.

الموافقة على مشاركة الفريق الأول لتنس الطاولة رجال وسيدات في البطولة العربية في تونس والتي تقام خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر.

اعتماد توصية المكتب التنفيذي بشأن التعاقد مع لاعب ولاعبة أجنبيين لدعم الفريق لضمان الظهور بشكل مشرف في البطولة العربية.

وصدق المجلس على صرف مكافأة للعاملين بالنادي بعد المجهود الكبير الذي بذله الجميع في الجمعية العمومية غير العادية الأخيرة والتي شهدت اعتماد لائحة النظام الأساسي للنادي.

اطّلع المجلس على الملفات المكلف بها أعضاء المجلس، وتم الموافقة على ملف الدراسة الذي تقدم به محمد الجارحي، عضو المجلس، بشأن إنشاء مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية مع تكليف عضو المجلس بإنهاء هذه الدراسة من أجل البدء فورًا في هذا المشروع.

الموافقة على الملف الذي تقدم به محمد الدماطي، عضو المجلس، بشأن إطلاق مشروع الأهلي أبلكيشن لخدمة أعضاء النادي الأهلي على أن يتم الانتهاء من هذا الأمر خلال الأسابيع المقبلة.

الموافقة على المشروع الذي تقدم به محمد سراج الدين، عضو المجلس، بشأن إنشاء متحف النادي الأهلي على أن يكون مقره الجزيرة، مع تكليف عضو المجلس بالبدء فورًا في تنفيذه.

اعتبار الجلسة ممتدة لجلسة، الاثنين القادم، في مقر النادي بالجزيرة.
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