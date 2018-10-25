محمد حجازي: علاقة تقارب وأخوة بين مصر والسودان.. فيديو

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الاسبق، إن هناك وثيقة شراكة استراتيجية بين مصر والسودان وتم إطلاقها فى أكتوبر 2016، موضحا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للسودان مهمة وتعتبر ترجمة لما تم فى الشراكة.



وأضاف خلال حواره ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير، أن الاتفاقيات التى تمت اليوم جاءت فى اشياء كثيرة منها محاربة الإرهاب وبناء شريان بين البلدين، وتبادل تجارى وثقافي وسياحي وكل شئ.



وأشار إلى أن العلاقة بين مصر والسودان تتسم بالتاريخية واقع ملموس وتؤكد أن هناك مستقبلا مشرقا للبلدين، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن أمن واستقرار السودان من أمن واستقرار مصر وأن هناك علاقة تقارب واخوة بين البلدين.



وكشف أن الجميع شاهد اليوم حجم الاتفاقيات وتوقيع مذكرات التعاون بين الوزراء فى مصر والسودان.