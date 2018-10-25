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محافظات

فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان ينظم حملة لأنى رجل.. صور

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 11:47 م
فرع المجلس القومى
فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان ينظم حملة لأنى رجل .. صور
شاذلى عبد الفتاح
نظم فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة حملة بعنوان "لأنى رجل" بهدف تغيير الموروثات الخاطئة بالنسبة لبعض الرجال.

أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس بأسوان أن الحملة استمرت لمدة 3 أيام بهدف دعم الشباب للمرأة سواء أخت أو زوجة أو أم، وأيضًا تهدف توجيه رسائل من الشباب إلى الشباب لتغيير المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالرجولة ودعم الرجل للمرأة والفتاة فى مجالات التعليم والعمل وممارسة الرياضة والمساهمة فى تربية الأبناء ونبذ العنف ضد المرأة.

وقالت هدى مصطفى إن الحملة استهدفت الشباب بمركز شباب بدر ومركز شباب المحمودية بمدينة أسوان، حيث أن هذه الحملة بدأت منذ شهر أكتوبر الماضى فى عدد من المحافظات المختلفة.
فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان ينظم حملة لأنى رجل.. صور
فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان ينظم حملة لأنى رجل.. صور
فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان ينظم حملة لأنى رجل.. صور
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