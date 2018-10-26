بالصور نتائج اليوم الأول لبطولة العالم للباياثل والتراياثل بسهل حشيش

اختتمت مساء أمس فاعليات اليوم الأول بطولة العالم للباياثل والتراياثل والتى ينظمها الاتحاد المصرى للخماسى الحديث برئاسة المهندس شريف العريان وتستضيفها محافظة البحر الاحمر بسهل حشيش خلال الفترة من ٢٥ الى ٢٨ اكتوبر ٢٠١٨ بمشاركة ٢٦ دولة يمثلهم ٥٢٣ لاعب ولاعبة على عدة مستويات من سن تحت 9 سنوات سنوات وحتى الماسترز(الرواد)



شملت فاعليات أمس الأول منافسات البايثل للزوجى المختلط، و جاءت نتيجة المسابقات كالتالى:



في مسابقة تحت 9 سنوات حصل الزوجى المصرى هنا أبو المعاطى ويوسف محمود على على الميدالية الذهبية في حين حصد الزوجى المصرى ريتال الجمال و احمد ضرغام على الميدالية الفضية.



وفى مسابقة تحت 11 سنة توج الزوجى الجنوب افريقى جينا كوتيزى وزاك جراس فليتشر بالميدالية الذهبية، وحصل الزوجى الأوكرانى فيكتوريا مارتينوفا و ماتافى بوندرفى على الميدالية الفضية، و حصل على الميدالية البرونزية الزوجى المصرى كامليليا بيومى و عمر عبد القادر.



وفى مسابقة تحت 13 سنة توج الزوجى الجنوب افريقى انى سباجا و دانيال بريتزكى بالميدالية الذهبية، وحصل الزوجى المصرى فريدة محمود ومروان علام على الميدالية الفضية، و حصل على الميدالية البرونزية الزوجى البريطانى اوليفيا مارتين و أنان كلارك.

وفى مسابقة تحت 15 سنة توج الزوجى الجنوب افريقى انكى سيرفونتين و ناثان الكسندر جاليشير بالميدالية الذهبية، وحصل الزوجى البريطاني ايزابل هايز و مايكل جار على الميدالية الفضية، و حصل الزوجى المصرى ملك اسلام و سيف البندارى على الميدالية البرونزية.

وفى مسابقة تحت 17 سنة توج الزوجى البريطاني مورجن سكويب و ايثان فينشام بالميدالية الذهبية، وحصل الزوجى الجنوب افريقى ناديا بورتوجيتر و ماتيو راثا على الميدالية الفضية، و حصل على الميدالية البرونزية الزوجى المصرى اريج سرحان و حازم مخلوف.



وفى مسابقة تحت 19 سنة توج الزوجى الكازاخستانى اشرف كمالوفا و دنيس تانتسكيلى بالميدالية الذهبية، وحصل الجنوبى افريقى سيمون فاندير وستهيزن على الميدالية الفضية، و حصل على الميدالية البرونزية الزوجى المصرى هنا متولى و عبد الله الامير.

وفى مسابقة الناشئين توج الزوجى الجنوبى افريقى تارا سيشولت ودايلن ماتيو كروجر بالميدالية الذهبية، وحصل الزوجى التشيكى فيرونيكا نوفاتينا و مارتين فالش على الميدالية الفضية، و حصل على الميدالية البرونزية الزوجى الكازاخستانى ناديزاده بكماجنباتوفا و ارمن كايديرتيف.



وفى مسابقة الشباب توج الزوجى التشيكى اليسكا بريلوفا واوندريج سفيشوتا بالميدالية الذهبية، وحصل الزوجى الجنوب افريقى لوشيانو اندتروف سميت وتيانا روسو على الميدالية الفضية، و حصل على الميدالية البرونزية الزوجى الاوكرانى زينادا باتريك و ديمتريو كيبوليافسكى.



وفى مسابقة الماسترز فوق 40 سنة توج الزوجى البريطانى كلير فوربس وجميس جرينول بالميدالية الذهبية، وحصل الزوجى الجنوب افريقى شنتال سيمبسون و على الميدالية الفضية، و حصل على الميدالية البرونزية الزوجى ناتاليا سانشيز و فرانشيسكو خابير كارنيرو.



وفى مسابقة الماسترز فوق 50 سنة توج الزوجى الاسبانى ناعومى مورينو و مانويل الفيريز بالميدالية الذهبية، وحصل الزوجى البريطاني جابريل ميروناكو و اينو شونج على الميدالية الفضية.

وفى مسابقة الماسترز فوق 60 سنة توج الزوجى الجنوب افريقى انيتا لوا وجون ويند بالميدالية الذهبية.

