ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

بالصور نتائج اليوم الأول لبطولة العالم للباياثل والتراياثل بسهل حشيش

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 03:19 ص
صدى البلد
محمد سمير
اختتمت مساء أمس فاعليات اليوم الأول بطولة العالم للباياثل والتراياثل والتى ينظمها الاتحاد المصرى للخماسى الحديث برئاسة المهندس شريف العريان وتستضيفها محافظة البحر الاحمر بسهل حشيش خلال الفترة من ٢٥ الى ٢٨ اكتوبر ٢٠١٨ بمشاركة ٢٦ دولة يمثلهم ٥٢٣ لاعب ولاعبة على عدة مستويات من سن تحت 9 سنوات سنوات وحتى الماسترز(الرواد)

شملت فاعليات أمس الأول منافسات البايثل للزوجى المختلط، و جاءت نتيجة المسابقات كالتالى:

في مسابقة تحت 9 سنوات حصل الزوجى المصرى هنا أبو المعاطى ويوسف محمود على على الميدالية الذهبية في حين حصد الزوجى المصرى ريتال الجمال و احمد ضرغام على الميدالية الفضية.

وفى مسابقة تحت 11 سنة توج الزوجى الجنوب افريقى جينا كوتيزى وزاك جراس فليتشر بالميدالية الذهبية، وحصل الزوجى الأوكرانى فيكتوريا مارتينوفا و ماتافى بوندرفى على الميدالية الفضية، و حصل على الميدالية البرونزية الزوجى المصرى كامليليا بيومى و عمر عبد القادر.

وفى مسابقة تحت 13 سنة توج الزوجى الجنوب افريقى انى سباجا و دانيال بريتزكى بالميدالية الذهبية، وحصل الزوجى المصرى فريدة محمود ومروان علام على الميدالية الفضية، و حصل على الميدالية البرونزية الزوجى البريطانى اوليفيا مارتين و أنان كلارك.
وفى مسابقة تحت 15 سنة توج الزوجى الجنوب افريقى انكى سيرفونتين و ناثان الكسندر جاليشير بالميدالية الذهبية، وحصل الزوجى البريطاني ايزابل هايز و مايكل جار على الميدالية الفضية، و حصل الزوجى المصرى ملك اسلام و سيف البندارى على الميدالية البرونزية.
وفى مسابقة تحت 17 سنة توج الزوجى البريطاني مورجن سكويب و ايثان فينشام بالميدالية الذهبية، وحصل الزوجى الجنوب افريقى ناديا بورتوجيتر و ماتيو راثا على الميدالية الفضية، و حصل على الميدالية البرونزية الزوجى المصرى اريج سرحان و حازم مخلوف.

وفى مسابقة تحت 19 سنة توج الزوجى الكازاخستانى اشرف كمالوفا و دنيس تانتسكيلى بالميدالية الذهبية، وحصل الجنوبى افريقى سيمون فاندير وستهيزن على الميدالية الفضية، و حصل على الميدالية البرونزية الزوجى المصرى هنا متولى و عبد الله الامير.
وفى مسابقة الناشئين توج الزوجى الجنوبى افريقى تارا سيشولت ودايلن ماتيو كروجر بالميدالية الذهبية، وحصل الزوجى التشيكى فيرونيكا نوفاتينا و مارتين فالش على الميدالية الفضية، و حصل على الميدالية البرونزية الزوجى الكازاخستانى ناديزاده بكماجنباتوفا و ارمن كايديرتيف.

وفى مسابقة الشباب توج الزوجى التشيكى اليسكا بريلوفا واوندريج سفيشوتا بالميدالية الذهبية، وحصل الزوجى الجنوب افريقى لوشيانو اندتروف سميت وتيانا روسو على الميدالية الفضية، و حصل على الميدالية البرونزية الزوجى الاوكرانى زينادا باتريك و ديمتريو كيبوليافسكى.

وفى مسابقة الماسترز فوق 40 سنة توج الزوجى البريطانى كلير فوربس وجميس جرينول بالميدالية الذهبية، وحصل الزوجى الجنوب افريقى شنتال سيمبسون و على الميدالية الفضية، و حصل على الميدالية البرونزية الزوجى ناتاليا سانشيز و فرانشيسكو خابير كارنيرو.

وفى مسابقة الماسترز فوق 50 سنة توج الزوجى الاسبانى ناعومى مورينو و مانويل الفيريز بالميدالية الذهبية، وحصل الزوجى البريطاني جابريل ميروناكو و اينو شونج على الميدالية الفضية.
وفى مسابقة الماسترز فوق 60 سنة توج الزوجى الجنوب افريقى انيتا لوا وجون ويند بالميدالية الذهبية.
بالصور نتائج اليوم الأول لبطولة العالم للباياثل والتراياثل بسهل حشيش
بالصور نتائج اليوم الأول لبطولة العالم للباياثل والتراياثل بسهل حشيش
بالصور نتائج اليوم الأول لبطولة العالم للباياثل والتراياثل بسهل حشيش
بالصور نتائج اليوم الأول لبطولة العالم للباياثل والتراياثل بسهل حشيش
بالصور نتائج اليوم الأول لبطولة العالم للباياثل والتراياثل بسهل حشيش
بالصور نتائج اليوم الأول لبطولة العالم للباياثل والتراياثل بسهل حشيش
loading...

ترشيحاتنا

موجز الأخبار.. السيسي يزور السودان.. و45 ألف مشجع في نهائي أبطال أفريقيا

محمد بن زايد: نشاطر أهلنا في الأردن مصابهم الأليم في ضحايا السيول

رئيس طيبة للدراسات: ربط التطرف بالدين الإسلامي ليس صحيحا .. فيديو

رويترز: زلزال بقوة 7 درجة ريختر يضرب سواحل اليونان

برلمانى: على الزراعة التحرك لتهيئة المناخ للمستثمرين فى السودان

التنمية المحلية: دورات تدريبية لنواب المحافظين الشهر المقبل

نجمة الروك الإيرلندية تعلن اعتناق الإسلام.. صور

الأرصاد تكشف موعد انتهاء التقلبات الجوية.. وتحذير للمواطنين.. فيديو

الملك سلمان: السعودية تضع كل إمكاناتها في خدمة حكومة وشعب الأردن لمواجهة السيول

عمرو مدكور: لم نحذف مواطنا عشوائيا أو بالخطأ من بطاقات التموين

عبد الله السعيد يحن لـ الأهلي ويوجه رسالة لـ لاعبي القلعة الحمراء

الجيش الأردنى يبحث عن المفقودين جراء كارثة السيول قرب البحر الميت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تكريم نجل الملك سلمان فى حفل افتتاح جمعية نادى الطيران بالأقصر

الرقابة الادارية: ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة وجار استمرار الحملات.. صور

تفاصيل زيارة بن سلمان ووزير الآثار للمناطق التراثية بالأقصر.. صور

أسوأ 5 وظائف فى العالم لـ 2018 .. صور

الطقس السيء يتسبب في سقوط شجرة على سيارة ملاكي بالمهندسين.. صور

فيديو

الشرنوبي يتحدث عن أغنية ألفها في الحمام لمسلسله الجديد.. فيديو
المالية: جميع السيارات الأوروبية ستعفى من الجمارك في يناير المقبل
رئيس طيبة للدراسات: ربط التطرف بالدين الإسلامي ليس صحيحا .. فيديو
وزير البيئة الإماراتي: النفايات في الوطن العربي تذهب للمكبات.. فيديو
أحمد دراز يكشف تفاصيل هامة للمقبلين على لعبة كمال الأجسام فئة الفيزيك ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟