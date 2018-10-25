رئيس جامعة الأزهر يتفقد اللمسات الأخيرة لكوبري قطاع البنات بمدينة نصر

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه مجدي عبد العزيز، أمين عام الجامعة، اللمسات الأخيرة في الكوبري الجديد بقطاع فرع البنات بمدينة نصر.



وقال المحرصاوي، إن رئيس الجامعة استمع إلى شرح من المهندس القائم على المشروع، والذي أعلن أن هذا الكوبري يعد طفرة حقيقية وخطوة غير مسبوقة داخل حرم فرع البنات بمدينة نصر، تهدف إلى تحقيق السيولة والسهولة في دخول وخروج الطالبات بفرع البنات.



واستعرض، خطة الجامعة التي تم وضعها في إطار تهيئة أجواء صحية وتعليمية مناسبة لأبنائه وبناته طلاب وطالبات الجامعة، وذلك من حيث زيادة المساحة الخضراء، وتزويد الكليات بالكافيتريات التي تقدم خدماتها بأسعار مناسبة للطلاب والطالبات، وكذلك توفير أماكن مناسبة للجلوس والراحة في الأوقات البينية بين المحاضرات.



ويضم حرم فرع البنات بمدينة ثماني كليات هي: طب البنات، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات، وطب الأسنان بنات، والدراسات الإنسانية للبنات، إضافة لكليات العلوم والتجارة والصيدلة والتربية للبنات.



وعلى نفس الصعيد، تفقد رئيس الجامعة إنشاءات بوابة كلية التربية بنين بمدينة نصر، والتي تخدم طلاب كليات البنين بالجامعة بمدينة نصر والبالغ عددها 15 كلية.



وأكد رئيس الجامعة، خلال جولته على أهمية الانتهاء منها في أقرب وقت لتسهيل وتأمين عملية الدخول للطلاب، مشيرا إلى أن أهم مايميز بوابة الدخول والخروج بجوار كلية التربية هو تواجدها بالقرب من كوبرى المشاة المتواجد فى طريق النصر، مما يسهل على منسوبي الجامعة الخروج والدخول فى أى وقت.



وشدد رئيس الجامعة في نهاية جولاته اليوم أن إدارة الجامعة تحرص على توفير كل مايسهم في الارتقاء بجميع منتسبي الجامعة، وتقديم مصلحة أبنائها من الطلاب والطالبات، لتقديم نماذج مشرفة للأزهر الشريف تخدم المجتمع وتلبي احتياجاته المعرفية وتنشر القيم والأخلاق بين أبنائه.