إصابة 5 طالبات بتسمم عقب تناول وجبة فاسدة من مطعم بالإسكندرية

اصيبت 5 طالبات بمدرسة مي زيادة الثانوية خدمات، الكائنة بدائرة قسم ثان المنتزه، شرقي الاسكندرية بعد تناولهن وجبات مكرونه فاسدة من مطعم بمنطقة المعمورة البلد، وتم حجزهن بقسم السموم باحد المستشفيات.



تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، من المستشفى الرئيسي الجامعي بوصول كل من "ح ن م" 17عاما، و"ا خ م"، 15 عاما، و"ش ح م"، 15 عاما، و"ل خ م "، 15 عاما، و"ا م ف "، 16 عاما، جميعهن طالبات بمدرسة مي زيادة الثانوية خدمات، الكائنة بدائرة قسم ثان المنتزه، ومقيمات بدائرة قسمي أول وثان المنتزه، ومصابات بإدعاء تسمم غذائي تم حجزهن بقسم السموم والحالة العامه مستقرة.



بسؤالهن قررن تناولهن وجبة "مكرونه" من مطعم كائن بمنطقة المعمورة البلد، دائرة قسم ثان المنتزه وحال تواجدهن بالمدرسة شعرن بآلام بالبطن وتم نقلهن للمستشفي واتهمن مسئولي المحل بالتسبب فى حدوث إصابتهن.



وعلى الفور وجه اللواء "محمد الشريف مدير الأمن مدير إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالفحص، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية (قسم مراقبة الأغذية) للإنتقال للمطعم المشار إليه وسحب عينات لإرسالها لمعامل وزارة الصحة للتأكد من مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، والتحفظ على أواني الطهي.



كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 11658/2018 إداري قسم ثان المنتزه .