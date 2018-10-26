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فن

بسمة توشك على الانتهاء من فيلم رأس السنة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
أوشكت الفنانة بسمة الانتهاء من تصوير مشاهدها ضمن فيلم "رأس السنة" للمخرج محمد صقر، وهو من تأليف محمد حفظى.

وتجمعها مشاهد مع كل من إياد نصار وأحمد مالك، خلال الأيام الحالية حيث تدور أحداث الفيلم فى يوم واحد عن حفلة تقام فى ليلة رأس السنة ويتعرض الأبطال للعديد من المواقف الصعبة خلال هذا اليوم.

ويشارك فى بطولة فيلم "رأس السنة" شيرين رضا، وإنجى المقدم وهدى المفتى وسالى عابد.

بسمة كانت قد نشرت قبل ساعات عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورًا جديدة لها، ظهرت خلالها بـ"لوك مختلف"، وذلك عقب انتهائها من جلسة مكياج وتصفيف شعر، تخص الشخصية التي تلعبها في فيلم "رأس السنة".
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