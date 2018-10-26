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فن

ختام الدورة الثانية لملتقى رؤية لسينما الشباب

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 01:00 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
اختتمت فعاليات الدورة الثانية لملتقي رؤية لسينما الشباب، أمس، الذى نظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما علي مدار ثلاثة أيام بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية وأشرف عليه الناقد السينمائي "إسلام أحمد علي"

وأعلن الدكتور خالد عبد الجليل والناقد عصام زكريا والناقد خالد محمود والناقد رامي عبد الرازق عن الأفلام الفائزه بجوائز الملتقي حيث فاز كل من فيلم "ذاكرة عباد الشمس" للمخرجة مي زايد بجائزة افضل فيلم تسجيلي.

وعن جائزة افضل فيلم روائي قصير حتى 10 دقائق فاز بها فيلم "زي السكر" اخراج ندى رزق ، أما جائزة افضل فيلم روائي قصير حتى 30 دقيقه فقد حصل عليها فيلم "خليل" للمخرج اسلام شامل

كما أشادت اللجنه في تنويه خاص لكل من فيلم كل "الطرق تؤدي الى روما" للمخرج حسن صالح وني و فيلم "قد يموت الاب في النهايه" للمخرج عبد الرحمن سالم .
ختام الدورة الثانية لملتقى رؤية لسينما الشباب
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