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أخصائي نفسي: غياب الدور الأسري والدراما سبب إدمان الأطفال

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 04:38 ص
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور هشام جمعة أخصائي النفسي وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الإدمان يعد خلل في الشخصية، والذي يعود لعوامل متعددة وكثيرة خاصة الدور الأسري، مؤكدا أن البعض يفتقر للدور الأسري.

وأوضح جمعة خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية جيسي العاصي في برنامج "بر الأمان" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن الطفل الصغير داخل المدرسة قد يندفع إلي دائرة الإدمان، بالإضافة إلى الدراما والإعلام والتي قد تصور بشكل كبير وواضح طريقة التدخين وتعاطي المخدرات.

وأشار الأخصائي النفسي، إلي أن أصدقاء السوء تمثل خطر كبير على الأطفال والمراهقين، فقد يعلمونهم طريقة التعاطي و يدفعونهم لطلاق الموت والهلاك.
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