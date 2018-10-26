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سيول الأردن تدفع المملكة لإعلان الطوارئ عقب سقوط ضحايا.. العاهل الأردني يلغي زيارته للبحرين .. والملكة رانيا: قلوبنا انفطرت من الفاجعة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 06:59 ص
صدى البلد
عرفة البنداري - شادي عبدالله
السلطات تكشف مفاجأة عن المدرسة التي انجرفت حافلتها في السيول
رئيس الوزراء يتوجه إلى منطقة البحر الميت لمتابعة الموقف
إسرائيل تعلن مشاركتها في جهود الإنقاذ

تعرضت الأردن إلى موجة من الطقس السيئ أسفرت عن مصرع 18 شخصا معظمهم تلاميذ مدارس ودفعت السلطات إلى رفع حالة الطوارئ فيما ألغى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، زيارة عمل كانت مقررة إلى البحرين الجمعة، لمتابعة تداعيات الحادث الذي تعرض له مواطنون داهمتهم السيول في منطقة البحر الميت، وقال مصدر مسؤول إن العاهل الأردني يتابع عمليات الإنقاذ بشكل مباشر، وعلقت ملكة الأردن رانيا العبدالله على الكارثة وقالت إن قلوب الأردنيين انفطرت من هول الفاجعة.

وتوجه رئيس الوزراء الأردني إلى منطقة البحر الميت لمتابعة عمليات الإنقاذ سيما طلبة مدرسة داهمتهم السيول هناك، وطلب عمر الرزاز من كافة الوزارات التحرك فورا للتعامل مع الأوضاع الطارئة وتوفير الآليات والقوى البشرية، وأوعز إلى كافة الأجهزة المدنية والعسكرية بالتحرك الفوري إلى الموقع ومتابعة الحادث ميدانيا، وشارك في البحث طائرات مروحية وآليات من وزارتي البلديات والأشغال العامة وشركة البوتاس العربية للتعامل مع الحادث، وأوضحت مصادر الدفاع المدني أن عدد الضحايا قابل للزيادة لوجود عدد من المفقودين نتيجة انجرافهم مع السيول في منطقة البحر الميت.

وكشفت السلطات الأردنية، أن المدرسة التي انجرفت حافلتها في السيول التي ضربت البحر الأردن، لم تحصل على تصريح لرحلة للبحر الميت، وأنها خالفت خط سير الرحلة وخالفت شروط السلامة المتعلقة بالرحلات المدرسية، وقال رئيس الوزراء الأردني عبر تويتر، أن المخاطبات بين المدرسة، ووزارة التربية كانت حول الأزرق، وليس البحر الميّت، وتشير إلى عدم التزام واضح بالشروط، وأكد الرزاز، أن التحقيق سيأخذ مجراه وستتم محاسبة كلّ مقصِّر، وإن الدّرس الأساس هو وجوب التزام الجميع بالأنظمة والتعليمات.

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل أرسلت طائرات هليكوبتر للبحث والإنقاذ، اليوم الخميس، لمساعدة الأردن في مواجهة كارثة السيول، وذكر أدرعي في تغريدة له على حسابه الشخصي على "تويتر"، أن الفريق الإسرائيلي، الذي أرسل بطلب من عمان، يعمل على الجانب الأردني من البحر الميت، حيث كانت حافلة تقل 37 طفلا وسبعة مدرسين جرفتها السيول، في واد اليوم.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه، في هذه الأثناء، يقدم الإسرائيليون المساعدة في عمليات الإنقاذ والعثور على المفقودين، ويعملون كل ما بوسعهم رغم الأحوال الجوية لمساعدة الناجين من الفيضانات.

وتشهد المنطقة هطولا غزيرا للأمطار منذ أيام. وتسببت الأمطار في إغراق بعض الشوارع في العاصمة عمّان، وهو ما أدى إلى حدوث تكدسات مرورية، فيما شهدت مناطق أخرى عواصف ثلجية، ويعد الحادث ثاني مأساة تحدث نتيحة سيول بالقرب من البحر الميت هذا العام، ففي أبريل الماضي، مات تسعة مراهقين بعد أن جرفتهم المياه في منطقة ناحال تزافيت جنوبي إسرائيل، بينما أنقذت فرق الإنقاذ 15 شخصا، ويعد البحر الميت أكثر نقطة منخفضة على سطح الأرض، وهو مقصد سياحي يحظى بشعبية، لكن طبيعتها القاحلة ووديانها العميقة تجعلها عرضة للسيول.
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