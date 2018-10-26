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أخبار العالم

محمد بن زايد: نشاطر أهلنا في الأردن مصابهم الأليم في ضحايا السيول

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 01:06 ص
صدى البلد
محمد بدران
قدم الشيخ محمد بن زايد ، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس الخميس، العزاء لملك الأردن والشعب الأردني بمصابهم الأليم بسبب حادث السيول التي جرفت منطقة البحر الميت.

وكتبت "بن زايد"‏‏نشاطر أهلنا في الأردن مصابهم الأليم في ضحايا السيول التي اجتاحت مناطق واسعة .. نسأل الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويمن بالشفاء على المصابين ويحفظ الأردن وأهلها من كل مكروه.. خالص العزاء والمواساة الى جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب والأردني الشقيق.".

يُذكر أن الأردن أعلن حالة الطوارئ، اليوم الخميس، في العاصمة عمان بسبب المنخفض الجوي والسيول التي ضربت البلاد وأسفرت عن مقتل 14 شخصا وإنقاذ 25 آخرين، وفقدان 8 أشخاص في منطقة البحر الميت.
محمد بن زايد: نشاطر أهلنا في الأردن مصابهم الأليم في ضحايا السيول
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