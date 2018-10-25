نائب: يجب استغلال أراضى وزارة الأوقاف فى تنمية الوزارة

قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والري، بمجلس النواب إنه سيتقدم الأسبوع المقبل بطلب إحاطه لوزير الأوقاف، بشأن الأراضي التابعة للوزارة.



وتساءل "تمراز" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" عن كيفية إدارة الأراضي، وهامش الربح الذى تحققه تلك الأراضي.



كما أكد على ضرورة الاستغلال الأمثل لها، فى كمورد رئيسي وهام للوزارة.



