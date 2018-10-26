تفاصيل لقاء وزير خارجية البحرين برئيس المنظمة العربية للسياحة

استقبل وزير الخارجية بمملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ، بمكتبه بالمنامة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة والوفد المرافق له، بحضور الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.



وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون المشترك ما بين المنظمة العربية للسياحة ومملكة البحرين من خلال هيئة البحرين للسياحة والمعارض حيث أشاد وزير الخارجية بالجهود التي تقوم بها المنظمة على امتداد الوطن العربي لتنمية وتطوير صناعة السياحة بالشكل المطلوب شاكرًا بنفس الوقت الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للمنظمة العربية للسياحة رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على ما يقدمه من دعم وتحفيز للمنظمة حتى حققت الكثير من الإنجازات لهذه الصناعة الكبرى.



وبنفس الوقت أشاد آل فهيد بما توليه مملكة البحرين من اهتمام لتطوير وتنمية صناعة السياحة حتى أصبحت وجهة سياحية متميزة ليس فقط على المستوى الإقليمي وإنما على المستوى العالمي حيث حصلت المنامة نتيجة لهذه الجهود على لقب عاصمة السياحة العربية لعام 2013م وانطلق من مملكة البحرين الاحتفال بيوم السياحة العربي الذي يتزامن مع ذكرى ميلاد الرحالة العربي ابن بطوطة والعديد من البرامج والفعاليات التي تخدم صناعة السياحة العربية.



وذلك يعود لفضل الله سبحانه وتعالى ثم بدعم قائد مسيرة البحرين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي أولى جلالته اهتمامه الشخصي لتنمية ودعم وتطوير التعاون المشترك ما بين المنظمة ومملكة البحرين.



وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة إن القطاع السياحي يعتمد على الأمن والاستقرار والى البنى التحتية والخدمات والتسهيلات التى توفرها الدولة وهذا ما تحظى به مملكة البحرين بفضل قيادتها الرشيدة والدليل على ذلك زيادة الأرقام السياحية حيث ازداد عدد السياح بنسبة 12.8% ما بين عامي 2016 و2017، كما وصل الانفاق السياحي في عام 2017 إلى ما يزيد على 1.6 مليار دينار بما يعادل 4.2 مليارات دولار بنسبة نمو سنوي 8.9%.



حيث بلغ عدد الزوار الوافدين 11.4 مليون زائر بنسبة نمو 11.9%، وزيادة في الليالي السياحية بحوالي 1.3 مليون ليلة سياحية ليصل إجمالي الليالي السياحية المقضاة من قبل السياح إلى 12.3 مليون ليلة وتُقدر مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحوالي 6.8% في عام 2017م.



وفي نهاية اللقاء قدم آل فهيد شكره وتقديره لمعالي وزير الخارجية على حفاوة الاستقبال وعلى موافقة معاليه المبدئية لافتتاح مكتب إقليمي للمنظمة يغطى منطقة الخليج كما قدم شكره وتقديره لوزير التجارة والصناعة والسياحة زايد بن راشد الزياني والرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة على كافة الجهود التي يبذلونها سواء للتعاون مع المنظمة العربية للسياحة أو لتطوير وتنمية السياحة لمملكة البحرين.