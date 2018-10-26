راشد: نتعامل مع استقبال وترميم القطع الأثرية الثقيلة باحترافية.. صور

قال م.حسام راشد مدير عام إدارة ترميم الآثار الثقيلة بالمتحف المصري الكبير أن إدارة ترميم الآثار الثقيلة تمتلك الكوادر البشرية المتخصصة والمزودة بالأجهزة الحديثة، للتعامل مع استقبال وترميم وتناول ونقل القطع الأثرية الثقيلة من المتاحف المحلية والإقليمية.



وتابع في تصريح لصدى البلد:من أصعب المهام التي واجهت منطقة استقبال الآثار الثقيلة إعادة تجميع بعض القطع الثقيلة، وأهمها عتب من الحجر الجيرى للملك رمسيس الثانى وكتف عمود بوابة الملك امنمحات الأول من الجرانيت الوردى.



واستطرد: نعمل تحت إدارة د. طارق توفيق مدير عام المتحف،وبإشراف ومتابعة من د.أسامة أبو الخير مدير الترميم بالمتحف، ود. حسين محمد كمال، مدير عام الشئون الفنية للترميم بالمتحف.



وأضاف:تتبع ادارة ترميم الاثار الثقيلة كافة الاحترازات لتأمين اعمال الترميم وفقا للقواعد العالمية والمواثيق المنظمة لذلك،كذلك تامين العنصر البشرى بتوفير مهمات السلامة والصحة المهنية والتدريب المستمر على فحص وتوثيق وتناول ونقل ووزن القطع الاثرية الضخمة والثقيلة.