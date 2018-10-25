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حوادث

ضبط مهاجمي سيارة شركة أدوية سرقوا مليونا و800 ألف جنيه بالهرم

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 11:57 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الاجهزة الامنية بالجيزة في حل لغز السطو المسلح علي سيارة تابعة لشركة ادوية شهيرة والاستيلاء منها علي مبلغ مليون و800 الف جنيه بمنطقة الهرم والقاء القبض علي الجناة.

كشفت التحريات ان المتهمين عددهم 6 يتزعمهم عامل بالشركة استعان بــ 5 من اصدقائه ومعارفه لتنفيذ الجريمة لمروره بازمة مالية دفعته للتفكير في الجريمة.

كان شكل اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير امن الجيزة واللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث فور وقوع الجريمة فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وكشفت التحريات الاولية انه قرابة الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الثلاثاء قبل الماضي سادت حالة من الهرج بشارع جانبي بمنطقة كعبيش الهرم عندما فوجيء محصل وسائق شركة "ف" الشهيرة للادوية وزميله بــ 3 ملثمين يعترضون طريق سيارة يستقلونها والاستيلاء علي حقيبة اموال بحوزتهما تحت تهديد الاسلحة الالية وفروا هاربين.

انتقلت قوات قسم الهرم وقيادات امن الجيزة وتم فرض كردون امني حول مسرح الجريمة واستمع فريق البحث لاقوال المحصل والسائق اللذين قررا انهما خرجا من مخزن الشركة بعد الساعة الواحدة ظهرا بحوزتهما مبلغ مليون و800 الف جنيه ايراد الشركة من توزيع الادوية ومستحضرات التجميل علي الصيدليات ويتوجهان بحقيبة الاموال لايداعها بحساب الشركة في فرع البنك الاهلي بمنطقة الدقي الا انهما بعد سيرهما بالسيارة لمسافة وابتعادهما عن المخزن ودخولهما الي شارع جانبي للوصول الي مطلع الطريق الدائري بالمريوطية فوجئا ب "توك توك" يعترض طريق السيارة ويهبط منه 3 ملثمين يحمل كل منهم سلاحا اليا ويهددوهما بالابتعاد عن السيارة واستولي احدهم علي حقيبة الاموال بعد تحطيم زجاج السيارة وفروا هاربين.

تضمنت خطة البحث بقيادة نائب مدير ادارة المباحث وضع كافة الاحتمالات وتم فحص المحصل والسائق والاستماع لشهود العيان من الشارع ايضا لبيان مدي تطابق روايتهم مع المجني عليهما، فيما تولي المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم وعدد من ضباط القسم فحص كافة كاميرات المراقبة بالشارع الواقع به المخزن وصولا الي مسرح الجريمة وتفريغها لبيان مدي التقاطها للمتهمين او سيارة الشركة.. بالاضافة الي فحص العمالة الحالية للمخزن وكل من تواجد به وقت الحادث والعمالة السابقة او من تم فصله مؤخرا خاصة ان الجناة - بحسب التحريات الاولية- كانوا علي علم بخط سير السيارة وموعد خروجها من المخزن متجهة للبنك محملة بمبلغ ضخم وايضا فحص هواتف كافة العاملين بالمخزن ومكالماتهم الواردة والصادرة قبل ساعات من الجريمة.

وتم الاستماع لاقوال الشهود حول المواصفات الجسدية للمتهمين وموافات التوك توك المستخدم في الجريمة، بعد مرور قرابة 16 يوما علي وقوع الجريمة توصلت التحريات التي شارك بها ضباط قطاع غرب الجيزة باكمله في تحديد هوية الجناة.

اوفدت مديرية امن الجيزة عدة مأموريات لمحافظات ومناطق مختلفة وتم ضبط المتهمين منها وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة.
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