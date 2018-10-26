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أستاذ تمويل يكشف حجم التبادل التجاري والسلعي بين مصر والسودان

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 01:04 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل و الاستثمار، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره السودانى عمر البشير يعتبر مميز وخاص للغاية للبلدين.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير، أن الشعب المصرى والسودانى واحد لأن البلدين يربطهما المجرى المائى وهناك ترابط بين الشعبين.

وأشار إلى أن الرئيس السودانى أوضح أن بلاده تسعى لتجاوز التحديات و الرئيس السيسي أكد على العمل للوصول لـ الاكتفاء الذاتى للشعبين، وكشف بدرة أن الحلم المصرى سيتم فى الفترة المقبلة وهو أن المواطن يستقل القطار من الإسكندرية ويصل به إلى الخرطوم وجنوب السودان وإثيوبيا بعد ذلك.

وكشف أن حجم التبادل التجاري والسلعي بين مصر والسودان وصل إلى 550 مليون دولار والصادرات المصرية زادت فى السوق السودانى و وصلت لـ 600 مليون فى 2017 ومن المتوقع ان تكون نفس القيمة فى 2018.

وأكد أن الرئيس السودانى اليوم قام بالغاء الحظر عن بعض المنتجات المصرى التى كانت محظورة فى الفترة الماضية.
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