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منوعات

اريكسون وكوالكون تكنولوجيز تؤكدان جاهزيتهما للإطلاق التجاري لتقنية الجيل الخامس

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 07:54 ص
صدى البلد
احمد عبد القوى
حققت إريكسون نجاح كبير في اختبار الاتصال باستخدام بيانات الوصلة الهابطة في مختبر اريكسون في كيستا-السويد سبتمبر الماضي، مع إضافة نطاق موجة مليمترية جديدة (mmWave) إلى سلسلة الموجات الجاهزة للنشر التجاري.

ويعتبر اختبار تطوير القدرة على التشغيل البيني متعدد المراكز (IoDT) إنجازًا هامًا للمشغلين الأوائل الذين يتطلعون إلى تقديم خدمات بتقنية الجيل الخامس للمستهلكين، ويعد الوصول إلى نطاقات ترددية عالية جديدة أحد المكونات الرئيسية لتقنية الجيل الخامس في إطار الجهود المخصصة لتوفير معدلات بيانات عالية جدًا ووقت استجابة منخفض للغاية.

وقد جرى العرض التجريبي من خلال إجراء مكالمة بالاعتماد على شبكة النفاذ الراديوي 5G NR باستخدام جهاز اختبار متحرك للهواتف المحمولة المتحركة، متوافق مع معايير 3GPP Rel-15 ، وقد تم إجراء المكالمة عبر الهواء (OTA) باستخدام الموجاتmmWave = على نطاق الطيف التردد 39 غيغاهرتز بوضع NSA.

وقد تم في إطار العرض التجريبي استخدام أجهزة تقنية الجيل الخامس المتاحة تجارياَ من اريكسون بما في ذلك منتجات 5G NR radio AIR5331 ومنتجات النطاق الأساسي - إلى جانب جهاز اختبار متنقل مدمج مع مودم Snapdragon X50 5G من كوالكوم والنظام الفرعي للترددات الراديوية RF .


وتعليقًا على الاختبار قال فريدريك ييلينج، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الشبكات في إريكسون:" يُظهر هذا الإنجاز الجديد للاتصال باستخدام البيانات والذي تم تحقيقه بالتعاون مع كوالكوم تكنولوجيز أهمية المنظومة المتكاملة لتقنية الجيل الخامس وقد حققنا إنجازًا جديدًا في إطار النشر التجاري لتقنية الجيل الخامس من خلال إجراء اختبارات قابلية التشغيل البيني على نطاقات موجات ملمترية جديدة، ما يوفر لعملائنا خيارات نشر أوسع ومستهلكين أكثر، وسرعات أكبر".

ومن ناحيته، قال كريستيانو آمون، رئيس شركة كوالكوم إنكوربوريتد: " اعتبر الكثيرون أن استخدام الموجات الملمترية للهواتف الذكية يمثل تحديًا مستحيلًا، إلا أن هذا الاختبار يؤكد بأننا من الشركات الرائدة في تقديم تجارب استثنائية للجيل الخامس إلى المستهلكين ولم يكن الاهتمام بتقنية الجيل الخامس أكثر انتشارًا مما هو عليه اليوم، إلا أن هذا الاختبار اثبت ريادة وأهمية استخدام الجيل الخامس.

وتعد هذه التجربة الناجحة بمثابة دليل على ابتكارنا المستمر وتعاوننا المثمر مع اريكسون، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات الرئيسية في هذا المجال مع اقترابنا من النشر التجاري لشبكات والأجهزة المحمولة لتقنية الجيل الخامس بداية العام 2019. "

ويعتبر الاختبار الخاص بالاتصال والذي أجري مؤخرًا بمثابة استمرار لبرنامج IODT الذي تم الإعلان عنه في ديسمبر 2017 عندما قامت شركتي كوالكوم واريكسون، إلى جانب العديد من المشغلين، باختبار اتصال قابل للتشغيل البيني متعدد المزودين موافق مع معيار NSA 5G NR global GPP3 العالمي وقد تم في إطار الاختبارات الحية تجربة أنظمة ما دون الطيف 6غيغاهرتز و 5G NR المتكاملة للموجات الملمتريةmmWave.

وقد وافقت منظمة GPP3على معيار 5G NR المستقل في يونيو بعد موافقتها على معيار 5G NR غير المستقل(NSA) في ديسمبر العام2017.
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