أحمد دراز يكشف تفاصيل هامة للمقبلين على لعبة كمال الأجسام فئة الفيزيك ..فيديو

كشف الإعلامي أحمد دراز خلال تقديمه فقرة الألعاب الفردية في برنامج الماتش، المذاع على فضائية صدى البلد عن معلومات هامة تخص لعبة كمال الأجسام فئة "الفيزيك".



وحرص دراز على محاورة كلًا من إسلام قرطام، مؤسس منظومة "كو سكواد"، كما حاور أحمد عبد الجليل أول محترف مصري فئة الفيزيك، وذلك في إطار تغطية فعاليات كو سكواد لرعاية بعض الهواة وتقديمهم للإحتراف الدولي والتي أقيمت في القاهرة خلال الفترة الماضية.



وفي إطار الحوار كشف بعض اللاعبين عن أسرار عديدة في لعبة الفيزيك والكلاسيك فيزيك، وما يقوم به اللاعبين من مجهود ونظام غذائي بطريقة معينة، والمجهود المبذول في هذه اللعبة لتكوين الجسم المنحوت المميز اللائق بهذه اللعبة.

