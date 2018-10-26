نصائح للتغلب على الإمساك لدى الأطفال





ويقول المعالج بالطب البديل محسن النادي إن بعض الأطعمة تعمل كملين طبيعي، مثل: الموز، والتفاح، والخوخ (قراصيا)، والجوافة، والبرتقال ولا تتطلّب حالات الإمساك لدى الطفل اللجوء إلى الأدوية أو اللبوس على الفور، فهناك علاجات منزلية يمكنها أن تريح الصغير من المشكلة. إليك ما يمكنك عمله لعلاج الطفل من الإمساك والوقاية من تكراره:



* احرص على أن يشرب الصغير ما يكفي من الماء على مدار اليوم، فجفاف الجسم سبب رئيسي للإمساك لدى الأطفال.

* قدّم الفواكه للطفل باستمرار ليحصل على الألياف وعلى الماء الذي تحتوي عليه حبة الفاكهة.

* بعض الأطعمة تعمل كمليّن طبيعي، مثل الموز، والتفاح، والخوخ (قراصيا)، والجوافة، والبرتقال.

* احرص على اختيار حبوب الإفطار الغنية بالألياف، وتقديم الفول والبقول والمكسرات للطفل.

* استخدم زيت الزيتون في معظم الأكلات.

* قدّم اللبن (الزبادي) للطفل بدلًا من الجبن.

* إذا كان الإمساك شديدًا قدم للطفل ملعقتين من هلام الصبار (ألوفيرا).

الإمساك مشكلة شائعة بين الأطفال، ويحدث عندما يكون البراز جافًا أو لا يستطيع الطفل الإخراج. وتتسبب عدة عوامل في الإمساكيعاني بعض الصغار، من عدم تلبية نداء الحاجة إلى الذهاب إلى الحمام، وانخفاض كمية الألياف الغذائية في الطعام، وعدم شرب ما يكفي من الماء.