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أخبار العالم

الملك سلمان: السعودية تضع كل إمكاناتها في خدمة حكومة وشعب الأردن لمواجهة السيول

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 01:04 ص
صدى البلد
أ ش أ
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا، أمس الخميس، بالملك عبدالله الثاني ملك الأردن.

وأعرب الملك سلمان - وفقًا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - عن تعازيه لملك الأردن في ضحايا سيول البحر الميت التي راح ضحيتها 18 شخصًا فيما أصيب 40 آخرون.

وأكد خادم الحرمين الشريفين أن السعودية تضع كل امكاناتها في خدمة حكومة وشعب الأردن لتجاوز ما خلفته هذه السيول من أضرار.
وعبر الملك عبدالله الثاني عن عظيم شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره ومواساته الصادقة، ووقوف المملكة الدائم مع الأردن في مختلف الظروف.
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