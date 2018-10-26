محمد الشرنوبى: أستعد لإطلاق ألبوم جديد قريبًا.. فيديو

أعلن المطرب الشاب محمد الشرنوبي أنه بدأ التحضير لألبومه الجديد، ومن المنتظر خروجه للنور قريبًا، معقبًا: "الألبوم هيكون مسافة السكة".



وأشار "الشرنوبى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، المذاع على قناة "اليوم"، تقديم الفنان إدوارد، إلى أن فيلم الممر الذي يشارك فيه مع الفنان أحمد عز من إخراج شريف عرفة يحكي عن بطولات حرب أكتوبر، ويعد فيلمًا قويًا وخطيرًا.



الجدير بالذكر أن آخر أعمال الشرنوبى الفنية فيلم "تراب الماس" من بطولة الفنان آسر ياسين ومنة شلبى وماجد الكدوانى وخالد الصاوي وشيرين رضا وماجد الكدواني ومحمد الشرنوبى والنجم القدير عزت العلايلى، وهو من إخراج مروان حامد.



