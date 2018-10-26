ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محمد الشرنوبى: أستعد لإطلاق ألبوم جديد قريبًا.. فيديو

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 01:01 ص
محمد الشرنوبى
محمد الشرنوبى
حمزة شعيب
أعلن المطرب الشاب محمد الشرنوبي أنه بدأ التحضير لألبومه الجديد، ومن المنتظر خروجه للنور قريبًا، معقبًا: "الألبوم هيكون مسافة السكة".

وأشار "الشرنوبى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، المذاع على قناة "اليوم"، تقديم الفنان إدوارد، إلى أن فيلم الممر الذي يشارك فيه مع الفنان أحمد عز من إخراج شريف عرفة يحكي عن بطولات حرب أكتوبر، ويعد فيلمًا قويًا وخطيرًا.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الشرنوبى الفنية فيلم "تراب الماس" من بطولة الفنان آسر ياسين ومنة شلبى وماجد الكدوانى وخالد الصاوي وشيرين رضا وماجد الكدواني ومحمد الشرنوبى والنجم القدير عزت العلايلى، وهو من إخراج مروان حامد.

loading...

ترشيحاتنا

حبس 6 من ألتراس أهلاوي تم ضبطهم بعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف فى فيصل

الأوقاف: قطعنا شوطا كبيرا في مكافحة الفكر المتطرف ومحاربة الإرهاب .. فيديو

شاهد .. لقطات تكشف مأساة سيول الأردن ومصرع 18 شخصا

شاهد .. إنقاذ طفل جرفته السيول إلى البحر الميت بالأردن

ياما فى الحبس مظاليم .. سرقة جهاز وأدوية من مستشفى الحسينية بالشرقية.. الأمن يضبط ممرضة ومسئول الأمن.. والعاملون ينظمون وقفة بعد براءتها: حقك علينا يا شيماء

نواب كفر الشيخ ينعون وكيل مجلس محلي المحافظة الأسبق

رسميا.. الأهلي يعلن الموافقة على المشاركة في السوبر المصري السعودي

سيول الاردن يتصدر تويتر تضامنا مع ضحايا البحر الميت

محمود مهنى: أعضاء هيئة كبار العلماء 17 وأكفاء تقدموا للانضمام إليها

شاهد .. أحد مدمني الأستروكس يروي بداية رحلة الموت

مدمنة كوكايين تروي رحلتها في عالم المخدرات وسر وفاة زوجها

الأرصاد: هذه المناطق مرشحة لتساقط الأمطار عليها غدا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تكريم نجل الملك سلمان فى حفل افتتاح جمعية نادى الطيران بالأقصر

الرقابة الادارية: ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة وجار استمرار الحملات.. صور

تفاصيل زيارة بن سلمان ووزير الآثار للمناطق التراثية بالأقصر.. صور

أسوأ 5 وظائف فى العالم لـ 2018 .. صور

الطقس السيء يتسبب في سقوط شجرة على سيارة ملاكي بالمهندسين.. صور

فيديو

وزير الخارجية: زيارة السيسي إلى السودان اتسمت بالعمل الكثيف والتفاؤل
وزير الإعلام السوداني: لن نسمح لأي جهة تعكير صفو العلاقة بين القاهرة والخرطوم
الأوقاف: قطعنا شوطا كبيرا في مكافحة الفكر المتطرف ومحاربة الإرهاب .. فيديو
رانيا يوسف تكشف عن عمرها الحقيقي وتفاصيل دورها في كأنه امبارح.. فيديو
عبد الفتاح الجريني: أجهز أغاني هندية وسأشارك في أفلام بوليوود..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟