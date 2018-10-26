وزير الإعلام السوداني: لن نسمح لأي جهة تعكير صفو العلاقة بين القاهرة والخرطوم

قال بشار أروو، وزير الإعلام والاتصالات السوداني، إننا في حاجة إلى تغيير سلوك وتفكير المجتمع نحو النظرة المستقبلية للعلاقة المصرية السودانية .



وأضاف " أروو" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم" المذاع على قناة " تن"، قائلا:" هناك بعض الجهات تستغل مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تعكير صفو المجتمعات.



وتابع:" العلاقة بين مصر والسودان علاقة شعبي وادي النيل، ولا نريد ترك ثغرة لجهة ما حتى تحاول تعكير صفو العلاقة بين مصر والسودان".

