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وزير الإعلام السوداني: لن نسمح لأي جهة تعكير صفو العلاقة بين القاهرة والخرطوم

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 02:00 ص
بشار أروو
بشار أروو
هاني حسين
قال بشار أروو، وزير الإعلام والاتصالات السوداني، إننا في حاجة إلى تغيير سلوك وتفكير المجتمع نحو النظرة المستقبلية للعلاقة المصرية السودانية .

وأضاف " أروو" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم" المذاع على قناة " تن"، قائلا:" هناك بعض الجهات تستغل مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تعكير صفو المجتمعات.

وتابع:" العلاقة بين مصر والسودان علاقة شعبي وادي النيل، ولا نريد ترك ثغرة لجهة ما حتى تحاول تعكير صفو العلاقة بين مصر والسودان".
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