بعثة المصري تصل العاصمة الأثيوبية أديس أبابا

وصلت منذ قليل بعثة النادي المصري إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قادمةً من العاصمة الكونغولية كينشاسا .



ومكثت البعثة في ساحة الترانزيت استعدادًا للعودة الى القاهرة على متن طائرة الخطوط الجوية الأثيوبية إلى القاهرة .



كان المصري خرج من البطولة الكونفدرالية عقب الهزيمة من فيتا كلوب بأربعة أهداف دون مقابل ليتوقف حلم البورسعيدية في الوصول للنهائي .