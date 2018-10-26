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محافظات

بعثة المصري تصل العاصمة الأثيوبية أديس أبابا

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 01:38 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
وصلت منذ قليل بعثة النادي المصري إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قادمةً من العاصمة الكونغولية كينشاسا .

ومكثت البعثة في ساحة الترانزيت استعدادًا للعودة الى القاهرة على متن طائرة الخطوط الجوية الأثيوبية إلى القاهرة .

كان المصري خرج من البطولة الكونفدرالية عقب الهزيمة من فيتا كلوب بأربعة أهداف دون مقابل ليتوقف حلم البورسعيدية في الوصول للنهائي .
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