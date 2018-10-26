جماعة جيش العدل تتبنى اختطاف 12 جنديا إيرانيا على الحدود مع باكستان



ومن جانبها، كشفت السلطات الإيرانية ملابسات اختطاف هؤلاء الجنود، موضحة أنه وضعت مادة منومة في طعامهم ونقلوا إلى باكستان فاقدي الوعي.



وتشكل "جيش العدل" عام 2012 بواسطة مقاتلين قدماء في جماعة "جند الله" في إقليم سيستان بلوشستان الذي يستخدمه قاعدة لعملياته بالاشتراك مع الأراضي الباكستانية المجاورة.



وكان هذا التنظيم قد قتل 10 جنود إيرانيين في أبريل 2017، على مقربة من الحدود الباكستانية، كما قتل جنود إيرانيين آخرين خلال الشهور الأخيرة.

تبنت جماعة "جيش العدل" المتشددة في باكستان عملية اختطاف جنود إيرانيين في جنوب شرق إيران، بالقرب من الحدود بين البلدين، في إقليم سيستان بلوشستان الإيراني.وبحسب إذاعة فرنسا الدولية "أر إف إي" فإن جماعة جيش العدل، تبنت حادث اختطاف جنود إيرانيين الذي جرى في منتصف أكتوبر الجاري.ونشرت الجماعة على موقعها على الإنترنت صورا لـ 12 عسكريا إيرانيا راكعين على الأرض، بعد مصادرة أسلحتهم.