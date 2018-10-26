ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رانيا يوسف تكشف عن عمرها الحقيقي وتفاصيل دورها في كأنه امبارح.. فيديو

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 01:20 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
حمزة شعيب
أكدت الفنانة رانيا يوسف، أن عمرها الحقيقي، 43 عامًا، مؤكدةً أن تجسيدها دور امرأة في عمر 44 عامًا لابن عمره 25 عامًا في مسلسل "كأنه إمبارح" لا يشعرها بالانزعاج.

وقالت يوسف، خلال لقائها في برنامج "معكم"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إنها في الواقع ابنتها الكبرى تبلغ من العمر 18 عامًا والصغرى 15 عامًا.

وأشارت الفنانة إلى أنها "حينما عرض عليها المخرج سيناريو المسلسل، كانوا محرجين من تجسيدي شخصية أم في سن الـ44 لابن في سن الـ25 عامًا، لكني أكدت لهم أنني متقبلة الأمر وأن الدور أعجبني للغاية".

وأوضحت يوسف أن سبب قلة أعمالها يعود إلى أنها تهتم بالكَيف أكثر من الكَم، لافتة إلى رغبتها في تقديم أعمال تكون بصمة لها والجمهور يتذكرها بها.
loading...

ترشيحاتنا

صدمة ورعب.. إنزال جوى هدد حياة مجموعة أطفال في أمريكا.. صور

شاهد.. أسماء الأسد في المستشفى قبل جلسة الكيماوى لعلاج سرطان الثدي

شاهد .. فيديو جديد لزيارة الرئيس السيسي للخرطوم

الخطيب يفجر مفاجأة حول مشاركة الأهلى في السوبر المصري السعودي

جماعة جيش العدل تتبنى اختطاف 12 جنديا إيرانيا على الحدود مع باكستان

الجيش الأردنى يبحث عن المفقودين جراء كارثة السيول قرب البحر الميت

رواد مواقع التواصل يتداولون فيديو لحفل زفاف ابنة الرئيس جمال عبدالناصر

رانيا يوسف تكشف عن عمرها الحقيقي وتفاصيل دورها في كأنه امبارح.. فيديو

توفيق عكاشة: قناة الخنزيرة وأتباعها بيشتغلوا زي الحمير.. فيديو

عمرو مدكور: لم نحذف مواطنا عشوائيا أو بالخطأ من بطاقات التموين

تفاصيل محاكمة قاتل طفليه في ميت سلسيل.. النيابة تفجر مفاجأة وتقدم دليل إدانة جديدا على المتهم وتطالب بتوقيع أقصى عقوبة .. والمحكمة تقرر ندب لجنة ثلاثية للوقوف على الحقيقة

محمد صلاح يعلق على أهدافه مع ليفربول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تكريم نجل الملك سلمان فى حفل افتتاح جمعية نادى الطيران بالأقصر

الرقابة الادارية: ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة وجار استمرار الحملات.. صور

تفاصيل زيارة بن سلمان ووزير الآثار للمناطق التراثية بالأقصر.. صور

أسوأ 5 وظائف فى العالم لـ 2018 .. صور

الطقس السيء يتسبب في سقوط شجرة على سيارة ملاكي بالمهندسين.. صور

فيديو

وزير الخارجية: زيارة السيسي إلى السودان اتسمت بالعمل الكثيف والتفاؤل
وزير الإعلام السوداني: لن نسمح لأي جهة تعكير صفو العلاقة بين القاهرة والخرطوم
الأوقاف: قطعنا شوطا كبيرا في مكافحة الفكر المتطرف ومحاربة الإرهاب .. فيديو
رانيا يوسف تكشف عن عمرها الحقيقي وتفاصيل دورها في كأنه امبارح.. فيديو
عبد الفتاح الجريني: أجهز أغاني هندية وسأشارك في أفلام بوليوود..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟