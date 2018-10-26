رانيا يوسف تكشف عن عمرها الحقيقي وتفاصيل دورها في كأنه امبارح.. فيديو

أكدت الفنانة رانيا يوسف، أن عمرها الحقيقي، 43 عامًا، مؤكدةً أن تجسيدها دور امرأة في عمر 44 عامًا لابن عمره 25 عامًا في مسلسل "كأنه إمبارح" لا يشعرها بالانزعاج.



وقالت يوسف، خلال لقائها في برنامج "معكم"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إنها في الواقع ابنتها الكبرى تبلغ من العمر 18 عامًا والصغرى 15 عامًا.



وأشارت الفنانة إلى أنها "حينما عرض عليها المخرج سيناريو المسلسل، كانوا محرجين من تجسيدي شخصية أم في سن الـ44 لابن في سن الـ25 عامًا، لكني أكدت لهم أنني متقبلة الأمر وأن الدور أعجبني للغاية".



وأوضحت يوسف أن سبب قلة أعمالها يعود إلى أنها تهتم بالكَيف أكثر من الكَم، لافتة إلى رغبتها في تقديم أعمال تكون بصمة لها والجمهور يتذكرها بها.