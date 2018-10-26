محمد صلاح يعلق على أهدافه مع ليفربول

نشر النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي مجموعه صور له خلال مباراة ريد ستار الصربي 4-0 بالجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.



وغرد صلاح من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا " أحرز نص دستة أهداف مع فريق الريدز خلال هذا القرن"



واحتاج الملك المصري لـ65 مباراة من أجل الوصول لهدفه الـ50 مع كتيبة الألماني يورجن كلوب بواقع: (36 هدفا في البريميير ليج، و13 في دوري الأبطال، وهدف في كأس الاتحاد).

