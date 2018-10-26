بشار أروو: الإعلام أقوى من السلاح النووي .. فيديو

قال بشار أروو، وزير الإعلام والإتصالات السوداني، إن كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عمر البشير أكدا ضرورة التكامل والتكتل على كافة المستويات السياسية والإقتصادية والإعلامية.



وأضاف " أروو" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم" المذاع على قناة " تن"، قائلا:" هناك تكتل وتكامل سياسي وتاريخي موجود بين مصر والسودان، بالإضافة إلى التقارب الثقافي الكبير بين مصر والسودان ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك" .



وتابع:" الإعلام يلعب دورا كبيرا ويقود ويوجه ويصوب ويصحح، وأصبح القوة الضاربة، ويعتبر أقوى من السلاح النووي ويمكن أن تهدم دولة أو تنتصر بالسلاح الإعلامي، ويعتبر منصة للقيادة السياسية في تصحيح المسار".

