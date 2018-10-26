على طريقته الخاصة.. محمد الشرنوبي يغني إلعب يالا..فيديو

أدى المطرب الشاب محمد الشرنوبي الأغنية الشعبية الشهيرة "العب يالا" بطريقته الخاصة خلال لقاء تليفزيوني خاص بمسلسله الجديد"كأنه إمبارح".



وغنى "الشرنوبي" خلال برنامج "معكم منى الشاذلي" على فضائية "سي بي سي"، الأغنية بطريقة مختلفة عن طريقة أدائها التي اشتهررت بها، ونال غنائه إعجاب الحاضرين وصفق له الجمهور بشدة عقب انتهائه من الغناء.



الجدير بالذكر أن آخر أعمال الشرنوبى الفنية فيلم "تراب الماس" من بطولة الفنان آسر ياسين ومنة شلبى وماجد الكدوانى وخالد الصاوى وشيرين رضا وماجد الكدوانى ومحمد الشرنوبى والنجم القدير عزت العلايلى، وهو من إخراج مروان حامد.