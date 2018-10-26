نائب محافظ أسوان يشارك فى الاجتماع التنسيقي لمبادرة شارك ونظف .. صور

قدم اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان خالص الشكر للشباب والفتيات الذين يشاركون فى مبادرة "شارك ونظف"، وذلك أثناء تفقده لمركز شباب بدر بوسط مدينة أسوان ضمن متابعته الميدانية لأنشطة مراكز الشباب والتى رافقه خلالها هانى رشدى وكيل وزارة الشباب والرياضة وطاهر الكاشف رئيس مجلس إدارة المركز.





كما شارك نائب المحافظ فى الاجتماع التنسيقى للمبادرة بحضور مدير شركة النظافة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وأكد اللواء سعيد حجازى بأن هؤلاء الشباب يعكسون الوعي المستنير والمعدن الأصيل والطيب لأبناء المجتمع الأسوانى لخدمة بلدهم والوصول لأفضل مستوى من الرقى الحضارى والجمالى لمحافظتهم السياحية العريقة.





وعبرًا لهم عن سعادته البالغة بهذه المشاركة الجادة والتى تعتبر نموذجًا مشرفًا للمشاركة المجتمعية الفعالة ودافع كبير ومثالًا يحتذى به لزيادة الوعى والتشجيع والتحفيز لباقى الفئات من المرأة والمجتمع المدنى والنقابات والمؤسسات والأحزاب السياسية وغيرها من فئات المجتمع الأسوانى للمشاركة بإيجابية فى نظافة وتجميل المحافظة.



