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محافظات

نائب محافظ أسوان يشارك فى الاجتماع التنسيقي لمبادرة شارك ونظف .. صور

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:41 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
قدم اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان خالص الشكر للشباب والفتيات الذين يشاركون فى مبادرة "شارك ونظف"، وذلك أثناء تفقده لمركز شباب بدر بوسط مدينة أسوان ضمن متابعته الميدانية لأنشطة مراكز الشباب والتى رافقه خلالها هانى رشدى وكيل وزارة الشباب والرياضة وطاهر الكاشف رئيس مجلس إدارة المركز.

كما شارك نائب المحافظ فى الاجتماع التنسيقى للمبادرة بحضور مدير شركة النظافة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وأكد اللواء سعيد حجازى بأن هؤلاء الشباب يعكسون الوعي المستنير والمعدن الأصيل والطيب لأبناء المجتمع الأسوانى لخدمة بلدهم والوصول لأفضل مستوى من الرقى الحضارى والجمالى لمحافظتهم السياحية العريقة.

وعبرًا لهم عن سعادته البالغة بهذه المشاركة الجادة والتى تعتبر نموذجًا مشرفًا للمشاركة المجتمعية الفعالة ودافع كبير ومثالًا يحتذى به لزيادة الوعى والتشجيع والتحفيز لباقى الفئات من المرأة والمجتمع المدنى والنقابات والمؤسسات والأحزاب السياسية وغيرها من فئات المجتمع الأسوانى للمشاركة بإيجابية فى نظافة وتجميل المحافظة.

كما أكد سعيد حجازى على اهتمام المحافظة ودعمها الكامل لكافة المبادرات الهادفة التى تعمل على مساندة الجهود التنفيذية للارتقاء بمنظومة النظافة بمختلف المدن والمراكز، وهو الذى يتواكب مع الإهتمام المتواصل للواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان لدعم مختلف جهود التطوير والتجميل ورفع الكفاءة من خلال الجولات التفقدية والمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال منظومة النظافة الجارية حاليًا بمدينة أسوان والتى تقوم بها شركة النظافة المتخصصة بالتعاون مع الأحياء من أجل استعادة الوجه الجمالى والحضارى للمحافظة السياحية العريقة أمام زائريها سواء من السياحة الخارجية أو الداخلية.
نائب محافظ أسوان يشارك فى الاجتماع التنسيقي لمبادرة شارك ونظف .. صور
نائب محافظ أسوان يشارك فى الاجتماع التنسيقي لمبادرة شارك ونظف .. صور
نائب محافظ أسوان يشارك فى الاجتماع التنسيقي لمبادرة شارك ونظف .. صور
نائب محافظ أسوان يشارك فى الاجتماع التنسيقي لمبادرة شارك ونظف .. صور
نائب محافظ أسوان يشارك فى الاجتماع التنسيقي لمبادرة شارك ونظف .. صور
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