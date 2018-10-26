وزير الإعلام السوداني: نعمل على بناء مدن للإنتاج السينمائي والإعلامي بالتعاون مع مصر

قال بشار أروو، وزير الإعلام والإتصالات السوداني، إنه تم توقيع 2 اتفاقية مع الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من أجل ضمان تواجد علاقة تبادلية في الإعلام المصري السوداني.



وأضاف "أروو" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم" المذاع على قناة " تن"، قائلا:" نسعى إلى نقل كافة الأحداث الجارية في كلا الدولتين بتعاون مشترك بين مصر والسودان، مع الابتعاد عن كل شيء سلبي، والإلتزام الأخلاقي والإعلامي".



وتابع:" نعمل على بناء صرحا إعلاميا ومدن للإنتاج السينمائي والإعلامي للربط بين مصر والسودان".

