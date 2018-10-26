ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وزير الإعلام السوداني: نعمل على بناء مدن للإنتاج السينمائي والإعلامي بالتعاون مع مصر

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 06:00 ص
بشار أروو
بشار أروو
هاني حسين
قال بشار أروو، وزير الإعلام والإتصالات السوداني، إنه تم توقيع 2 اتفاقية مع الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من أجل ضمان تواجد علاقة تبادلية في الإعلام المصري السوداني.

وأضاف "أروو" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم" المذاع على قناة " تن"، قائلا:" نسعى إلى نقل كافة الأحداث الجارية في كلا الدولتين بتعاون مشترك بين مصر والسودان، مع الابتعاد عن كل شيء سلبي، والإلتزام الأخلاقي والإعلامي".

وتابع:" نعمل على بناء صرحا إعلاميا ومدن للإنتاج السينمائي والإعلامي للربط بين مصر والسودان".
loading...

ترشيحاتنا

تجديد حبس سيدة لاتهامها بمحاولة اختطاف طفل بمنطقة المرج

الوادي الجديد تستقبل وزيري الآثار والاستثمار و17 سفيرا..اليوم

محافظ القاهرة: إنجاز 95% من أعمال ترميم كوبري السيدة عائشة

رمضان السيد: مختار مختار مظلوم في مصر .. فيديو

سقوط أمطار غزيرة بالزقازيق في الشرقية..صور

مصادر بمديرية الزراعة بالغربية: ضبط 6 آلاف طن بطاطس محتكرة داخل مخازن

محمد بن زايد: نشاطر أهلنا في الأردن مصابهم الأليم في ضحايا السيول

شاهد.. استعدادات مصر للطيران لنقل ضيوف منتدى شباب العالم

خبير أمني يُحذر من خطورة مواقع التواصل الاجتماعى على مصر .. فيديو

طريقة تحضير الكول سلو كالمحترفين في المنزل

السفارة المصرية بالرياض تعدل قيمة استخراج جوازات السفر.. صور

جماعة جيش العدل تتبنى اختطاف 12 جنديا إيرانيا على الحدود مع باكستان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تكريم نجل الملك سلمان فى حفل افتتاح جمعية نادى الطيران بالأقصر

الرقابة الادارية: ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة وجار استمرار الحملات.. صور

تفاصيل زيارة بن سلمان ووزير الآثار للمناطق التراثية بالأقصر.. صور

أسوأ 5 وظائف فى العالم لـ 2018 .. صور

الطقس السيء يتسبب في سقوط شجرة على سيارة ملاكي بالمهندسين.. صور

فيديو

وزير الإعلام السوداني: نعمل على بناء مدن للإنتاج السينمائي والإعلامي بالتعاون مع مصر
لقطة مأساوية..أب يفقد ابنه الوحيد في سيول الأردن بعد موت زوجته بشهر .. فيديو
بشار أروو: الإعلام أقوى من السلاح النووي .. فيديو
على طريقته الخاصة.. محمد الشرنوبي يغني إلعب يالا..فيديو
رمضان السيد: مختار مختار مظلوم في مصر .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟