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رياضة

رمضان السيد: مختار مختار مظلوم في مصر .. فيديو

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 04:41 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال رمضان السيد المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، إن مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي مظلوم في التدريب في مصر حيث أنه يمتلك إمكانيات عالية تؤهله لتدريب الكبار.

وأضاف السيد خلال تصريحاته مع الإعلامي زكريا ناصف في برنامج "الماتش" المذاع على فضائية صدى البلد، أن الإنتاج يقدم موسما مميزا في بطولة الدوري الممتاز هذا العام، ولابد أن يستمر في هذا الأداء لكي يسجل رقما جيدا في البطولة.

وأشار السيد إلى أن، لابد من إدارة الإنتاج الحربي، أن توفر الدعم من اللاعبين في العديد من المراكز في فترة الانتقالات الشتوية، للاستمرار في المنافسة على البطولة وتحقيق مركز مميز.
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