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أحمد وفيق يروي خطوات مشواره الفني لبرنامج معكم

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 04:47 ص
أحمد وفيق
أحمد وفيق
حمزة شعيب
حل الفنان أحمد وفيق ضيفًا على الاعلامية مني الشاذلي حيث قاد الحديث عن قصة حياته التي انتهت بالنجومية، حيث قال:"اللي انا فاكره اني قعدت احلم بيوسف شاهين لغاية مالقيت نفسي شغال معاه.

وأكمل "وفيق" خلال لقائه ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي والمذاع عبر قناة "سى بى سى"،:"من وأنا في الصف الإعدادي كان حلمي اشتغل مع يوسف شاهين أي حاجة مساعد مخرج أو ممثل، كان طموحي إني أمثل وأكون مخرج لغاية ما نزلت القاهرة وقدمت في المعهد ".

وتابع:" أستاذ جلال الشرقاوى عميد المعهد وقتها خدنى فى فرقته، لافتا إلى أنه كان يمثل كوميدي وليس تراجدي"

وأشار إلى أنه تم ترشيحه لفيلم المصير ولم يوفق بعدها فى عمل الدور، موضحا:"كانت نكبة بالنسبالى وفضلت حزين جدًا".

وأتم:" ظللت لمدة عام ونصف لا أتلقى أية أعمال حتى تم ترشيحى للعمل بفيلم الآخر مع المخرج الكبير يوسف شاهين، معقبًا:"كان بسيط جدا في التعامل، لدرجة انه قالي في مشهد اتمنى انك تعمله, قلتله طبعا ومكنتش عارف اضحك ولا احزن وعملته وبعد كده اتشرحت لأفلام تانية لغاية ما وصلت الحمد لله”
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