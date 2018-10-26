ترامب يحيي ذكرى مقتل 220 مارينز أمريكي في تفجيرات بيروت

أحيا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ذكرى الهجمات الذي استهدف قوات بحرية أمريكية منذ 35 عاما في مدينة بيروت اللبنانية، وكلف مقتل 220 من قوات المارينز الأمريكية، و18 بحارا و3 جنود أخرين.



وفي مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، تحدث وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، عن البطولات والتضحيات التي قدمها هؤلاء الجنود الذين قتلوا في الهجمات.



ونظم البيت الابيض فاعلية ضمت أقرباء الضحايا وبعض الشخصيات العامة لإحياء ذكرى هذا الهجوم.



ووقع هذا الحادث في بيروت 23 أكتوبر 1983، فيما يعرف بهجمات بيروت، إذ أن تفجيرات بشاحنتين مفخختين استهدفتا مبنيين للقوات الأمريكية والفرنسية في بيروت، خلفت 299 جنديا وفرنسيا قتيلا.



وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي مسئوليتها عن الحادث، الذي يعد أسوأ استهداف تعرضت له المصالح الأمريكية قبل تفجيرات 11 سبتمبر.