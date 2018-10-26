لقطة مأساوية..أب يفقد ابنه الوحيد في سيول الأردن بعد موت زوجته بشهر .. فيديو

في مشهد تقشعر له الأبدان، دخل رجل فقد ابنه جراء السيول التي ضربت الأردن، في حالة من البكاء الشديد، حزنا على فقدان ابنه الوحيد، بعد رحيل زوجته بشهر واحد فقط.



وعلقت الملكة الأردنية، رانيا العبد الله، الخميس، على فاجعة سيول الأردن، التي راح ضحيتها طلاب جرفتهم السيول عندما كانوا في رحلة مدرسية إلى البحر الميت. بحسب تقارير أردنية رسمية.



وكتبت العبدالله على حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "قلوبنا انفطرت من هول الفاجعة، ندعو بالرحمة على من فقدنا، واللهم صبر أهلهم وأعنهم على مصابهم وخفف على كل مصاب واكتب النجاة للمفقودين بالبحر الميت".



وأعلنت الأردن حالة الطوارئ، اليوم، في العاصمة عمان، بسبب المنخفض الجوي والسيول، التي ضربت البلاد، والتي أسفرت عن مصرع 18 شخصا، وإنقاذ 25 آخرين، وفقدان 8 آخرين في منطقة البحر الميت.



وقال الدفاع المدني الأردني إنه نجح في إنقاذ نحو 25 شخصا حتى الآن، من بين 44 شخصا، تضمنت 37 طالبا و7 مرافقين، كانوا في رحلة مدرسية، وجرفتهم السيول.وتجري عملية إنقاذ كبرى باستخدام طائرات هليكوبتر وبمشاركة قوات من الجيش الأردني.

