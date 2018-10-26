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توك شو

ستيف لوتس: العلاقات الأمريكية المصرية في طريقها للنمو ومستمرون في الاستثمار بمصر

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 03:14 ص
ستيف لويس
ستيف لويس
توك شو
قال ستيف لوتس نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إن زيارتنا لمصر شهدت العديد من اللقاءات والزيارات مع العديد من المسئولين على رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج " مساء dmc"، أن العلاقات الأمريكية المصرية في طريقها للنمو وزيارتنا استغرقت 3 أيام ومستمرون في التواصل والاستثمار في مصر.

وتابع لوتس، ان الشركات الأمريكية لديها خبرة كبيرة وتستطيع حسم المنافسة مع أي شركة في العالم.
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