نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية يكشف تفاصيل لقائه بالرئيس السيسي

كشف ستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، عن تفاصيل لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا " الرئيس السيسي أكد لنا على إصراره لتفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي ورأينا تنفيذ هذه الإصلاحات بأعيننا".



وأضاف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج " مساء dmc"، أن مصر تمتلك موقع متميز يجعلها بوابة جيدة لأفريقيا والشركات الأمريكية تعمل في مختلف القطاعات بمصر.



وشدد نائب رئيس غرفة التجارة الامريكية على أن الشركات الأمريكية ليست هنا من أجل الأرباح فقط ولكننا نركز على المسئولية المجتمعية بشكل كبير.